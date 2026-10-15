La provincia de Neuquén habilitó la venta anticipada de permisos para la temporada de pesca deportiva 2026-2027. El trámite se realiza por internet y permite a residentes y visitantes gestionar la autorización antes de salir a los ríos, lagos y embalses de la región.

La iniciativa facilita la organización de las salidas en una actividad que también tiene impacto en el turismo de la cordillera, donde guías, alojamientos, comercios y prestadores de excursiones reciben a pescadores durante la temporada.

Según la plataforma oficial de Caza y Pesca del Neuquén, el permiso es personal e intransferible y resulta obligatorio para practicar la actividad en los ambientes alcanzados por la normativa provincial. Antes de viajar, también es necesario consultar el reglamento y las condiciones particulares del lugar elegido.

Cuánto cuestan los permisos de pesca en Neuquén

El portal oficial ofrece distintas alternativas según la duración de la actividad, la residencia del pescador y la modalidad elegida.

Para los pescadores argentinos y extranjeros residentes en el país, los valores publicados son:

Permiso por temporada: $50.000.

Permiso por 10 días: $25.000.

Permiso diario: $12.500.

Permiso para menores de 13 a 17 años: $25.000.

En el caso de los extranjeros que no residen en Argentina, las tarifas son diferentes:

Permiso por temporada: $280.000.

Permiso por 10 días: $140.000.

Permiso por 10 días (límítrofe): $50.000.

Permiso diario: $50.000.

Los importes corresponden a las categorías que aparecen en la plataforma oficial. Antes de concretar la compra, se recomienda verificar los valores vigentes y las condiciones de cada permiso.

Quiénes pueden acceder a permisos gratuitos

La página de Caza y Pesca contempla permisos sin costo para determinados grupos.

Entre los beneficiarios figuran los residentes mayores de 65 años, los jubilados, los menores de hasta 12 años y las personas con discapacidad, de acuerdo con la categoría publicada para residentes del país.

Además, la plataforma dispone de solicitudes de permisos especiales gratuitos para veteranos de la Guerra de Malvinas y personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Quienes necesiten acceder a estos beneficios deben ingresar al sitio oficial y consultar los requisitos y la documentación solicitada para completar el trámite.

Cuánto cuesta pescar con trolling o en zonas preferenciales

Algunas modalidades y sectores requieren permisos adicionales al ordinario.

Para la pesca de arrastre o trolling, los valores publicados son:

Permiso diario: $25.000.

Permiso por 10 días: $50.000.

Permiso por temporada: $100.000.

En las zonas preferenciales, los adicionales tienen estos costos:

Permiso diario: $12.500.

Permiso por 10 días: $25.000.

Permiso por temporada: $50.000.

También existe un permiso de temporada para residentes de Neuquén que quieran pescar en Laguna Blanca, con un valor publicado de $25.000.

Estos adicionales deben contemplarse al calcular el costo de una salida. Es importante revisar el reglamento para confirmar si el ambiente elegido exige una autorización específica y qué modalidades están permitidas.

Cómo comprar el permiso de pesca online

La gestión se realiza a través del portal oficial de Caza y Pesca del Neuquén, que reúne las opciones de compra, el reglamento y la información necesaria para planificar la actividad.

El procedimiento consiste en:

Ingresar a https://cazaypesca.neuquen.gob.ar. Acceder al apartado de permisos de pesca. Elegir la categoría correspondiente según la residencia, la duración de la actividad y la modalidad. Completar los datos requeridos y seguir las instrucciones de compra. Conservar el permiso para presentarlo durante los controles.

La plataforma también dispone de una opción de contacto para quienes tengan consultas o no reciban el permiso por correo electrónico. En esos casos, el sitio indica que pueden enviar el comprobante por WhatsApp para solicitar asistencia.

Una captura de una trucha en el lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura - Foto: Diario Andino

Los Lagos del Sur se preparan para la temporada

En la región de los Lagos del Sur (comprendida por las localidades de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Pilo Lil, Villa La Angostura y Villa Traful), la pesca deportiva forma parte de la propuesta turística y convoca tanto a residentes como a visitantes que buscan disfrutar de los ambientes naturales de la cordillera.

La actividad moviliza a distintos sectores de la economía regional, desde los guías especializados y las excursiones hasta los alojamientos, comercios y establecimientos gastronómicos.

Para quienes organizan una salida, contar con el permiso correspondiente es uno de los pasos previos. También resulta fundamental comprobar las fechas habilitadas, los límites de captura, las modalidades autorizadas y las restricciones específicas de cada río o lago.

La consulta anticipada del reglamento permite evitar infracciones y contribuye al cuidado de los ambientes acuáticos, una responsabilidad compartida por quienes practican la pesca deportiva.

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