Desde este miércoles comenzó la venta oficial de permisos de pesca deportiva en la provincia de Neuquén, en el marco de una nueva temporada que promete más servicios, mayor accesibilidad y tecnología al servicio de los pescadores. La actividad tendrá su puntapié inicial el 1 de noviembre, coincidiendo con la apertura de la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, que se realizará en Junín de los Andes entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
Una de las principales novedades de este año es la implementación de un sistema automatizado para jubilados, que permitirá obtener el permiso de manera directa para quienes ya hayan tramitado su carnet en la temporada anterior. Además, se incorpora un ChatBot oficial vía WhatsApp, desde donde se podrán gestionar permisos, realizar consultas, enviar sugerencias o efectuar denuncias.
La provincia suma también 192 prestadores habilitados, lo que representa un incremento del 19% respecto al año pasado, consolidando a Neuquén como uno de los destinos más atractivos para la pesca deportiva en la Patagonia. La oferta incluye torneos, capacitaciones, feria de productores y espectáculos artísticos, en el marco de una temporada pensada para turistas y residentes.
¿Cómo obtener el permiso de pesca?
Los permisos pueden tramitarse a través del sitio oficial www.cazaypesca.com.ar. El proceso incluye la selección del tipo de permiso, carga de datos, elección del medio de pago y confirmación de compra.
Entre los beneficiarios de permisos gratuitos se encuentran:
- Mayores de 65 años
- Jubilados
- Menores de hasta 12 años
- Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
- Veteranos de Malvinas
Valores de los permisos 2025 para pescadores residentes en Argentina:
- Por día: $10.000
- 10 días: $20.000
- Temporada: $40.000
- Menores de 13 a 17 años: $20.000
Para pescadores extranjeros no residentes:
- Diario: $50.000
- 10 días: $140.000
- Temporada: $280.000
Permisos adicionales para pesca de arrastre o trolling (todos los pescadores):
- Diario: $20.000
- 10 días: $40.000
- Temporada: $80.000
Permisos adicionales para zonas preferenciales:
- Diario: $10.000
- 10 días: $20.000
- Temporada: $40.000
Permiso especial para Laguna Blanca (residentes de Neuquén):
- Temporada completa: $20.000
Con un enfoque en la modernización del sistema y la inclusión, Neuquén busca fortalecer su perfil turístico y ambiental con una temporada de pesca que apunta al equilibrio entre acceso, control y sostenibilidad.