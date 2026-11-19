La empresa Pluspetrol invertirá hasta 490.000 dólares en infraestructura sanitaria en Neuquén, a partir de dos convenios de colaboración firmados con el Gobierno provincial. Los acuerdos contemplan la construcción de un nuevo centro de salud en Añelo y la puesta en valor de un espacio destinado a la atención de la salud mental en Rincón de los Sauces.

La firma se realizó este jueves 19 de noviembre y estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa y el country manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder. Los aportes económicos de la compañía se distribuirán entre ambos proyectos, con el objetivo de fortalecer la red pública de atención en dos localidades vinculadas al desarrollo de la actividad hidrocarburífera.

Del monto total comprometido, hasta 300.000 dólares serán destinados al centro de salud La Meseta, en Añelo, mientras que hasta 190.000 dólares se aplicarán a la creación de un centro de día de salud mental en Rincón de los Sauces.

La selección y adjudicación de las obras quedará a cargo de la Provincia. Los fondos se canalizarán mediante el Fondo de Responsabilidad Social Empresaria, a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y con administración de Fiduciaria Neuquina SA.

Cómo serán los dos proyectos sanitarios

El proyecto de Añelo contempla un establecimiento con más de 500 metros cuadrados, que contará con consultorios de odontología y medicina general, enfermería, vacunatorio, pediatría y diagnóstico por imágenes.

El director del hospital local, Nicolás Ochoa, explicó que La Meseta ya cuenta con un centro de salud y que la nueva infraestructura será el segundo establecimiento de ese tipo en el sector. Además, estimó que unas 60 personas trabajarán en el nuevo espacio.

El objetivo es ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante el crecimiento demográfico de la localidad. Según explicó el intendente Fernando Banderet, el nuevo centro estará ubicado en el sector del plan urbano donde ya se instalaron más de 700 familias.

El jefe comunal también señaló que durante el próximo año está prevista la entrega de otros 680 lotes, una expansión que incrementará la demanda de servicios e infraestructura.

Rincón de los Sauces tendrá un centro de día de salud mental

En Rincón de los Sauces, el convenio contempla una inversión de hasta 190.000 dólares para poner en valor el edificio del antiguo hospital, que posteriormente funcionó como museo municipal.

El espacio será reconvertido en un centro de día donde los equipos de salud podrán desarrollar tareas de atención y acompañamiento de personas con problemáticas de salud mental, incluidos los consumos problemáticos.

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, explicó que el proyecto permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y ampliar las herramientas de atención disponibles en la localidad.

La intendenta Norma Sepúlveda destacó que la iniciativa permitirá reforzar el sistema sanitario en dos áreas que requieren respuestas específicas: la salud mental y las adicciones.

La articulación entre la Provincia y la industria petrolera

Durante la firma, Escuder señaló que Pluspetrol mantiene una política de vinculación con las comunidades donde desarrolla sus operaciones y que actualmente tiene una presencia concentrada en Añelo y Rincón de los Sauces.

El ejecutivo destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial, el Ministerio de Salud y los municipios para identificar necesidades y orientar los aportes hacia proyectos concretos.

Por su parte, Regueiro recordó que la colaboración con la compañía también incluye una estrategia de telemedicina para los puestos sanitarios de la provincia, para la cual ya comenzó la entrega de equipamiento.

Los nuevos convenios se inscriben en una modalidad de articulación entre el Estado y las empresas que operan en la región, mediante aportes destinados a infraestructura y servicios para las comunidades.