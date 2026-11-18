La empresa neuquina MYP Fundaciones incorporó un equipo de perforación no convencional de última generación y recibió la visita de autoridades municipales de Añelo y representantes empresariales. La inversión apunta a ampliar su capacidad operativa y fortalecer la participación de firmas locales en la industria hidrocarburífera.

De esta manera, la empresa dio un nuevo paso en su desarrollo dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta con la incorporación de un equipo de perforación no convencional de última generación. La adquisición fue destacada durante una recorrida por sus instalaciones, ubicadas en el Parque Industrial de Añelo, de la que participaron autoridades municipales y representantes del sector empresarial.

La visita tuvo como objetivo conocer el funcionamiento de la nueva maquinaria y dimensionar las posibilidades operativas de la compañía. Participaron referentes de la gestión de Fernando Banderet y el presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA), Raúl Martín, quienes fueron recibidos por directivos de MYP Fundaciones.

La inversión representa un avance para una firma de origen neuquino que busca consolidarse dentro del primer anillo de proveedores de la industria hidrocarburífera, un segmento que exige capacidad técnica, equipamiento especializado y estándares operativos acordes con las necesidades de las grandes compañías.

Una inversión que amplía la capacidad de una empresa neuquina

La incorporación del nuevo equipo constituye un hito para MYP Fundaciones y para su proyección dentro del entramado de servicios petroleros de la región. El acceso a tecnología de última generación permite a las empresas proveedoras ampliar sus capacidades y competir por nuevas oportunidades comerciales en una industria donde la escala de las operaciones y las exigencias técnicas tienen un peso determinante.

Durante la recorrida, las autoridades locales destacaron la apuesta financiera de la compañía y la posibilidad de que una empresa nacida en Neuquén gane protagonismo en una actividad estratégica para la economía provincial.

El desafío de que Vaca Muerta impulse a los proveedores locales

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el crecimiento de la producción hidrocarburífera debe generar oportunidades para las empresas radicadas en Añelo y sus trabajadores. “Tenemos una convicción clara: Añelo no puede ser solamente el lugar donde se produce la energía del país. Nuestra ciudad y nuestras empresas tienen que ser protagonistas de ese desarrollo”, señalaron durante la visita.

El equipo de última generación adquirido por MYP Fundación busca aportar tecnología a la cadena de valor de Vaca Muerta - Foto: Gentileza

El planteo pone el foco en uno de los principales desafíos de la economía regional: conseguir que las inversiones vinculadas con Vaca Muerta no se limiten a la actividad extractiva, sino que también fortalezcan la industria de servicios, la generación de empleo y el desarrollo de proveedores con base en Neuquén.

En ese escenario, la incorporación de maquinaria especializada puede convertirse en una herramienta para mejorar la competitividad de las firmas locales y ampliar sus posibilidades de participación en los contratos de la industria.

Añelo busca fortalecer su entramado industrial

La recorrida por MYP Fundaciones también se inscribe en una discusión más amplia sobre el desarrollo productivo de Añelo, localidad que concentra una parte central de la actividad de Vaca Muerta. El crecimiento de la industria demanda infraestructura, inversiones privadas, servicios especializados y empresas capaces de responder a los requerimientos de las operadoras y compañías de servicios.

Por eso, desde el municipio ratificaron su compromiso de acompañar la radicación de capitales privados mediante el fortalecimiento de la infraestructura del Parque Industrial. El objetivo es que la expansión de la actividad energética se traduzca en más oportunidades para las empresas de la localidad y en nuevas fuentes de trabajo para la comunidad.

Qué significa integrar la cadena de proveedores de Vaca Muerta

La participación de empresas neuquinas en la cadena de valor hidrocarburífera es uno de los ejes de la política de desarrollo productivo provincial. No alcanza solamente con estar radicadas en la región: las firmas necesitan acreditar capacidades, incorporar tecnología, cumplir exigencias técnicas y sostener condiciones de competitividad para acceder a las contrataciones.

En ese sentido, la inversión de MYP Fundaciones se vincula con una tendencia que atraviesa al entramado empresarial neuquino: la necesidad de aumentar la capacidad tecnológica para competir en un mercado donde también participan compañías nacionales e internacionales. El desafío será transformar esa incorporación de equipamiento en nuevos contratos, mayor actividad y puestos de trabajo vinculados con la industria energética.

Por el momento, las autoridades locales destacaron la inversión y ratificaron su intención de continuar acompañando el crecimiento del sector privado. No se informaron públicamente el monto desembolsado, las características técnicas del equipo ni los nuevos contratos que podría habilitar su incorporación.