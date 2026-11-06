El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa habilitaron este viernes 6 de noviembre un tramo de 200 metros de la Gran Avenida de Neuquén, entre las calles Chaneton y Gatica. La apertura permite observar cómo será la configuración definitiva de uno de los principales proyectos de infraestructura vial de la capital neuquina.

Durante la recorrida, ambos mandatarios destacaron los cambios en la circulación, la incorporación de una bicisenda, las nuevas veredas, el arbolado y la infraestructura subterránea para el escurrimiento del agua de lluvia.

Gaido anunció que las próximas etapas se habilitarán cada 20 días, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia el sector del puente carretero y reducir las interrupciones que generan los trabajos sobre el corredor.

La Gran Avenida tendrá nuevas aperturas cada 20 días

El cronograma de habilitaciones será uno de los aspectos centrales de la próxima etapa de la obra. Según explicó el intendente, la Municipalidad de Neuquén prevé poner en funcionamiento nuevos sectores cada 20 días.

"Las próximas etapas que se van habilitando son cada 20 días, así que todos los frentistas ya lo tienen absolutamente claro", señaló Gaido.

El jefe comunal sostuvo que el esquema busca dar previsibilidad a los comerciantes, vecinos y propietarios que conviven diariamente con los trabajos.

También destacó la velocidad de ejecución y el funcionamiento de los equipos durante las 24 horas. Según indicó, la intervención se realiza con participación de empresas y trabajadores neuquinos.

Cómo será la nueva infraestructura de la avenida

Los 200 metros habilitados permiten observar algunos de los componentes que tendrá el corredor en toda su extensión.

El proyecto contempla una reorganización de la circulación vehicular, espacios de estacionamiento, bicisendas, veredas renovadas y sectores verdes con arbolado.

Uno de los cambios destacados es la unificación de los niveles entre la avenida y los accesos comerciales. La intención es facilitar la circulación y mejorar la accesibilidad de los frentistas.

"Tenemos un carril más para funcionar, también tenemos la posibilidad de estacionar los vehículos, tenemos árboles, se ven los negocios a la misma altura", describió Figueroa durante la recorrida.

La intervención también incorpora iluminación y una nueva distribución del espacio público, con el objetivo de combinar movilidad vehicular, circulación peatonal y transporte sustentable.

El sistema de pluviales, una de las obras centrales

Debajo de la nueva configuración vial se desarrolla una infraestructura destinada a mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

Gaido explicó que el sistema de desagües pluviales constituye una de las intervenciones más importantes del proyecto, especialmente ante los episodios de precipitaciones intensas que afectan a distintos sectores de Neuquén.

"Esta situación climática ante la que Neuquén se prepara con estas obras tan importantes como es esta Gran Avenida emblemática, con el escurrimiento del agua a través de los pluviales", expresó.

La red subterránea se encuentra ubicada debajo de sectores de la nueva bicisenda y forma parte de una intervención que requirió una importante logística.

En ese sentido, el intendente destacó que más de 2.500 camiones llegaron a la ciudad con caños destinados a la infraestructura de la avenida.

La obra busca resolver dos necesidades urbanas de manera simultánea: mejorar la capacidad de circulación y desarrollar un sistema de drenaje preparado para responder ante grandes tormentas.

La bicisenda conectará con el Paseo Costero

Otro de los componentes destacados durante la recorrida fue la nueva bicisenda.

Figueroa señaló que su continuidad permitirá conectar distintos sectores de la ciudad y ampliar las alternativas de movilidad para quienes utilizan la bicicleta.

"Si acá nosotros seguimos hasta Obreros Argentinos, tomamos por ejemplo Figueroa, podemos hacer todo el Paseo Costero", explicó el gobernador.

La conexión proyectada permitiría integrar el nuevo corredor con otros espacios de circulación recreativa y movilidad sustentable de Neuquén.

La incorporación de árboles y espacios verdes también busca mejorar las condiciones de uso de la avenida durante los meses de temperaturas elevadas.

Una transformación que avanza hacia el puente carretero

La habilitación de este sector representa un nuevo avance en la transformación de la antigua traza de la avenida Mosconi, vinculada históricamente con la circulación de la Ruta Nacional 22.

El proyecto busca convertir ese corredor en una avenida urbana con infraestructura vial, servicios subterráneos, espacios para peatones y ciclistas y mejores condiciones para la actividad comercial.

Durante la recorrida, Figueroa valoró la decisión del Municipio de avanzar con la intervención y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y la Municipalidad.

"Me empiezo a imaginar Neuquén atravesado por la avenida de esta característica en toda su extensión", expresó.

El gobernador también sostuvo que la nueva configuración permitirá mejorar la circulación y modificar la relación entre los comercios, las veredas y el espacio público.