El proceso de ampliación de la EPET 17 está por concluir y la escuela quedará lista para el ciclo lectivo 2027

Con una inversión superior a los $3.982 millones, la ampliación de la EPET 17, ubicada en el oeste de Neuquén, cuenta con un 95.42% de avance en su ejecución. La obra forma parte del plan de infraestructura educativa que el Gobierno puso en marcha para responder a la creciente demanda social en base al crecimiento poblacional, y garantizar mejores espacios para que miles de neuquinos puedan estudiar.

Se estima su finalización dentro de los próximos meses, lo que permitirá iniciar el ciclo lectivo 2027 en sus nuevas instalaciones.

La totalidad de metros cuadrados se ejecuta con fondos propios del Estado, algo inédito en las últimas décadas. “El modelo neuquino de educación busca saldar una deuda social de oportunidades, de acceso a los derechos y servicios básicos. Estamos construyendo nuevas escuelas y mejorando otras para igualar las líneas de partida”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa en el balance sobre los primeros 1000 días de gestión.

“Hemos comenzado la transformación. Tenemos una inversión histórica en educación, en generar nuevas oportunidades. Porque no hay cosa más revolucionaria, que nos otorgue más movilidad social, que no sea la educación”, agregó el mandatario.

Estas acciones se complementan con la decisión de Figueroa de erradicar las aulas trailer y promover la equidad territorial. Al momento de asumir la gestión, la provincia contaba con casi 700 espacios educativos utilizados de forma provisoria y, durante este período, se realizaron intervenciones en 43 de los 65 establecimientos educativos previstos para eliminarlas, mejorando la infraestructura existente.

Se suma el histórico plan de becas provincial que, en 2025, alcanzó a más de 20.000 estudiantes y que por decisión política, abrió nuevamente las inscripciones para ampliar el número de beneficiarios. Además, se elevaron los topes de ingresos para que más familias puedan acceder al beneficio, alcanzando también a estudiantes universitarios que transitan los dos últimos años de sus carreras.

En la misma línea, Figueroa destacó la inversión de $16.000 millones a la implementación del Plan Pehuén, orientado a la modernización y reducción de la brecha digital. Con su puesta en marcha, se contempla la entrega de 40.000 netbooks, 7.000 tablets y tecnología de última generación para las aulas.

Proyecto arquitectónico

La obra contempla la construcción de 1.136 metros cuadrados cubiertos y 226 más de playones exteriores donde se emplazan aulas y talleres, claves para consolidar y ampliar los espacios destinados a la formación técnica.

El proyecto se desarrolla en planta baja, en disposición paralela a los ejes medianeros, configurando el cierre del playón interno hasta consolidar una suerte de claustro. Las dos nuevas aulas -que suman 110,5 metros cuadrados- se ubican sobre el eje medianero norte, garantizando buen asoleamiento.

En tanto, los talleres -que abarcan 1.025,08 metros cuadrados- se ubican paralelos al eje este e incluyen espacios específicos como depósito de materiales, sala de máquinas, pañol y sala de docentes.

Además, se incorporan talleres de actividades integrales, autotrónica, automotores, mecánica diésel, sala de banco de prueba, electrónica automotriz, electricidad del automotor, transmisión-dirección y frenos y transmisión automática.



