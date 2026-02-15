La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, recorrieron la obra de ampliación de la EPET Nº 17, en la ciudad de Neuquén, donde la Provincia ejecuta una intervención clave para consolidar y ampliar los espacios destinados a la formación técnica.

La obra de ampliación de aulas y talleres registra un avance del 50% y contempla la construcción de 1.136 metros cuadrados cubiertos y 226 más de playones exteriores.

El monto de contrato asciende a 3.982 millones de pesos, reflejando la magnitud de la inversión destinada a mejorar la infraestructura educativa.

El proyecto se desarrolla en planta baja, en disposición paralela a los ejes medianeros, configurando el cierre del playón interno hasta consolidar una suerte de claustro. Las dos nuevas aulas -que suman 110,5 m²- se ubican sobre el eje medianero norte, garantizando buen asoleamiento.

En tanto, los talleres - que abarcan 1.025,08 m²- se emplazan paralelos al eje este e incluyen espacios específicos como depósito de materiales, sala de máquinas, pañol y sala de docentes.

Además, se incorporan talleres de actividades integrales, autotrónica, automotores, mecánica diésel, sala de banco de prueba, electrónica automotriz, electricidad del automotor, transmisión-dirección y frenos y transmisión automática.

La ampliación de la EPET 17 forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la educación técnica, que actualmente suma casi 60.000 metros cuadrados de obras en ejecución y proyectadas en todo el territorio neuquino.

En este marco, se desarrollan nuevas escuelas técnicas y ampliaciones en localidades como Plottier, San Patricio del Chañar, Centenario, Rincón de los Sauces, Zapala y Añelo, entre otras, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la matrícula y garantizar espacios adecuados para la formación de las y los estudiantes.