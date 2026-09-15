El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 15 de septiembre una jornada con viento y nubosidad variable en distintas localidades de la provincia de Neuquén. Las condiciones cambiarán según la zona y el momento del día.

En Neuquén Capital, la temperatura llegará a 13° durante la tarde y las ráfagas podrán alcanzar los 59 km/h durante la madrugada. En Zapala se espera una mínima de 2°, mientras que San Martín de los Andes tendrá una mínima de 3°.

El escenario también alcanzará a Chos Malal, donde la temperatura oscilará entre los 4° de la mañana y los 13° de máxima durante la tarde. En las cuatro localidades analizadas, el viento tendrá distintos niveles de intensidad a lo largo de la jornada.

Neuquén Capital

En la capital neuquina, el martes comenzará con cielo parcialmente nublado y viento. Durante la madrugada se esperan 9°, con viento del Este de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 5°. El viento rotará al Noreste y tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde llegará el momento más templado del día. La temperatura alcanzará los 13°, con cielo parcialmente nublado y viento del Norte de entre 23 y 31 km/h.

Durante la noche se mantendrá la nubosidad parcial, con 9° y viento del Norte de entre 23 y 31 km/h.

Zapala

En Zapala, la jornada comenzará con 5° durante la madrugada y cielo parcialmente nublado. El viento soplará del Este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La mañana será mayormente nublada y tendrá el registro más bajo de la jornada: 2°.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 10°, acompañada por viento del Norte de entre 23 y 31 km/h. Por la noche se esperan 7° y condiciones similares de viento.

San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, la madrugada tendrá cielo parcialmente nublado y 4°, con viento del Sudoeste de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, la temperatura descenderá hasta los 3°, mientras que el cielo estará mayormente nublado.

Por la tarde, la máxima llegará a 11° y el viento cambiará al sector Norte. Hacia la noche se esperan 6°, con viento de entre 23 y 31 km/h.

Chos Malal

En Chos Malal, la madrugada será mayormente nublada y tendrá una temperatura de 5°. Durante la mañana, el termómetro marcará alrededor de 4°.

La situación cambiará parcialmente durante la tarde, cuando el cielo estará parcialmente nublado y la máxima llegará a 13°. El viento del Norte tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche se esperan 8° y viento del Norte de entre 23 y 31 km/h.