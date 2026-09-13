Domingo con frío de madrugada y una tarde más agradable en Neuquén: así estará el tiempo este 13 de septiembre

El segundo domingo de septiembre se presentará con condiciones relativamente estables en buena parte de Neuquén, de acuerdo con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras varios días marcados por el ingreso de aire frío y precipitaciones en sectores cordilleranos, se espera una jornada con mañanas heladas, tardes más templadas y escasa probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio provincial.

Neuquén capital: una tarde agradable para disfrutar al aire libre

La capital neuquina tendrá una mañana fresca y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 17°C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante la tarde. El viento se mantendrá moderado, sin ráfagas significativas.

Zapala: frío temprano y mejora hacia la tarde

En el centro de la provincia continuará el ambiente frío durante las primeras horas del día, con posibles heladas matinales. Sin embargo, el sol ganará protagonismo y la temperatura llegará a una máxima cercana a los 14°C, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Chos Malal: el norte neuquino deja atrás las nevadas

Luego de un período con tiempo inestable y nevadas en sectores cercanos a la cordillera, Chos Malal tendrá una jornada más tranquila. El cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 6°C, todavía con características plenamente invernales y mínimas bajo cero durante la madrugada.

San Martín de los Andes: domingo frío en la cordillera

La localidad cordillerana mantendrá temperaturas bajas y un ambiente fresco durante toda la jornada. Aunque no se esperan fenómenos significativos, el cielo permanecerá con nubosidad variable. La temperatura llegará a una máxima de 8°C, suficiente para una leve mejora respecto de los días más crudos de la semana.

Villa La Angostura: aire invernal y paisajes de nieve

Tras las recientes nevadas registradas en la región de los lagos, Villa La Angostura continuará con ambiente frío y húmedo. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y nublado, mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 7°C. Las bajas temperaturas seguirán favoreciendo la conservación de la nieve acumulada en sectores altos de la cordillera.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un gradual ascenso térmico en los valles y mesetas de Neuquén, aunque las mañanas continuarán siendo frías y con probabilidad de heladas en amplias zonas de la provincia.