El pronóstico del tiempo en Neuquén para este viernes 9 de octubre anticipa lluvias, temperaturas bajas y viento leve a moderado en distintas zonas de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones alcanzarán a Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

La situación que requiere mayor atención se registrará en Chos Malal, donde rige una alerta amarilla por lluvias fuertes durante la madrugada. En las cuatro localidades, las temperaturas mínimas previstas serán de entre 4 y 8 grados, mientras que las máximas llegarán a 11 grados.

El tiempo cambiará a lo largo del día, con lluvias persistentes durante la madrugada y la mañana, precipitaciones aisladas por la tarde y lloviznas o chaparrones hacia la noche, según la localidad. Quienes deban viajar o trasladarse por rutas provinciales deberán consultar las actualizaciones oficiales antes de salir.

Cómo estará el tiempo en Neuquén Capital este viernes

En Neuquén Capital, el viernes comenzará con lluvias y una temperatura de 8 grados durante la madrugada. Por la mañana, el termómetro descenderá a 7 grados y continuarán las precipitaciones, con viento del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la tarde se esperan lluvias aisladas y una máxima de 11 grados, con viento del este de entre 13 y 22 km/h. Por la noche podrían registrarse lloviznas, con una temperatura de 9 grados y viento del noreste.

La jornada estará marcada por la humedad y las precipitaciones, por lo que conviene prever más tiempo para los traslados y llevar abrigo e impermeable.

Zapala tendrá lluvias y temperaturas de hasta 4 grados

En Zapala, el SMN prevé lluvias durante la madrugada y la mañana, con temperaturas de 6 y 4 grados, respectivamente.

Por la tarde se esperan precipitaciones aisladas y una máxima de apenas 6 grados. Durante la noche podrían continuar las lluvias, con una temperatura de 4 grados y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

Las bajas temperaturas y la posibilidad de precipitaciones durante buena parte del día serán dos factores para tener en cuenta en las actividades al aire libre y los desplazamientos por la zona.

San Martín de los Andes: lluvias, nevadas y chaparrones

En San Martín de los Andes, el pronóstico anuncia lluvias y nevadas durante la madrugada, con una temperatura de 4 grados.

Por la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas, con registros de 4 y 7 grados, respectivamente. Hacia la noche podrían producirse chaparrones, con una temperatura de 5 grados y viento del este de entre 7 y 12 km/h.

Quienes tengan previsto viajar hacia la zona cordillerana deberán consultar el estado de las rutas y las actualizaciones meteorológicas antes de iniciar el recorrido. El pronóstico por localidad no reemplaza los avisos específicos sobre las condiciones de circulación.

Chos Malal, bajo alerta amarilla por lluvias fuertes

Chos Malal tendrá alerta amarilla por lluvias fuertes durante la madrugada del viernes, de acuerdo con la información meteorológica proporcionada para esta jornada.

Durante las primeras horas del día se esperan precipitaciones fuertes, una temperatura de 6 grados y viento del este de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana continuarán las lluvias, también con 6 grados.

Por la tarde se prevén precipitaciones aisladas y una máxima de 11 grados. Hacia la noche podrían registrarse lloviznas, con una temperatura de 9 grados.

La alerta amarilla indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y posibles daños. Por eso, es importante seguir los avisos oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil.