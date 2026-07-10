El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 10 de julio estará marcado por lluvias fuertes en buena parte de la provincia de Neuquén, con nevadas en localidades cordilleranas y un alerta amarillo por lluvias vigente para Chos Malal.

El pronóstico alcanza a Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, donde se esperan precipitaciones de distinta intensidad durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 1° y 9°, mientras que el viento tendrá velocidades moderadas, entre 7 y 12 km/h en la mayor parte del territorio.

Según el organismo nacional, las condiciones meteorológicas podrían complicar la circulación en rutas, principalmente en la cordillera, donde la combinación de lluvia, nieve y baja visibilidad exige extremar las precauciones.

La lluvia será el fenómeno dominante en gran parte de Neuquén

En Neuquén capital, la jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y evolucionará hacia lluvias fuertes durante la mañana y la tarde. Hacia la noche continuarán las precipitaciones, con temperaturas entre 6° y 9°.

En Zapala, el escenario será más cambiante. Tras una madrugada con lluvias aisladas, el SMN prevé lluvias intensas durante la mañana y nevadas fuertes por la tarde, antes de un nuevo período de lluvias aisladas durante la noche. La temperatura permanecerá entre 1° y 4°.

La cordillera seguirá con lluvia y nieve

En San Martín de los Andes, las precipitaciones estarán presentes durante todo el viernes. El pronóstico alterna lluvias y nevadas desde la madrugada, lluvias fuertes durante la mañana y nuevamente precipitaciones mixtas durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre 1° y 3°, por lo que no se descarta acumulación de nieve en sectores elevados y condiciones adversas para quienes deban transitar por caminos de montaña.

Chos Malal permanece bajo alerta amarillo

El dato más relevante del informe oficial es la continuidad del alerta amarillo por lluvias para Chos Malal.

Durante prácticamente toda la jornada se esperan lluvias fuertes, que recién perderían intensidad durante la noche. Allí las temperaturas estarán entre 2° y 6°, con viento leve y cambios en su dirección a lo largo del día.

El nivel amarillo del SMN implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes puntuales, especialmente para actividades al aire libre y circulación vehicular.

Cómo afecta el pronóstico a quienes viajen

El escenario previsto por el Servicio Meteorológico Nacional obliga a prestar especial atención en las rutas que conectan el Alto Valle con la cordillera.

Las lluvias persistentes pueden provocar reducción de la visibilidad, acumulación de agua sobre la calzada y sectores resbaladizos. En las zonas donde se esperan nevadas también podrían registrarse complicaciones para el tránsito, especialmente durante la tarde.

Se recomienda consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje y seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico.