El sector empresario de Neuquén busca profundizar los vínculos comerciales y turísticos con Chile a partir de acuerdos que permitan reducir las trabas que existen actualmente en el intercambio entre ambos países. Entre los principales objetivos aparecen la mejora de la logística, la simplificación de trámites y una mayor agilidad en los pasos fronterizos para el traslado de alimentos, madera y otros productos.

El presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), Fernando Zurita, brindó estos detalles en el programa La segunda mañana, que se transmite por AM550, y explicó que durante un reciente encuentro binacional se avanzó en un convenio marco para fomentar el turismo y el intercambio comercial. En ese marco, señaló que también se trabaja en la implementación y flexibilización de procedimientos para facilitar la circulación de mercaderías.

Las pymes neuquinas buscan reducir las trabas para comercializar productos en el país vecino.

Uno de los puntos que deberán abordarse está relacionado con los protocolos sanitarios y alimentarios. Zurita explicó que será necesario compatibilizar los requisitos de organismos de ambos países para productos como alimentos, frutas congeladas y elaboraciones regionales. En ese sentido, mencionó las posibilidades que podrían abrirse para las pequeñas y medianas empresas neuquinas que busquen ingresar al mercado chileno.

El empresario también destacó el potencial de desarrollar negocios binacionales aprovechando las características productivas de ambos lados de la cordillera. Señaló que existen productos y nichos de mercado que pueden complementarse y mencionó la posibilidad de utilizar a Chile como una vía de acceso a otros mercados internacionales a través de sus puertos y de los acuerdos comerciales que mantiene ese país.

La propuesta busca transformar los acuerdos entre Neuquén y Chile en acciones concretas.

En materia turística, Zurita planteó la necesidad de avanzar hacia propuestas que permitan que los visitantes recorran ambos países dentro de un mismo circuito. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de generar transferencias y recorridos que conecten destinos como Traful con Temuco o con localidades de la costa del Pacífico, además de fortalecer experiencias binacionales en la zona cordillerana.

Finalmente, sostuvo que el desafío será transformar los acuerdos alcanzados en acciones concretas. Para eso, desde el sector privado plantearon mantener reuniones periódicas, establecer objetivos específicos y avanzar progresivamente en la reducción de las trabas fronterizas. La intención es que el intercambio entre las pymes de Neuquén y Chile pueda crecer a partir de medidas concretas y sostenidas en el tiempo.

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