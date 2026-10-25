Una ráfaga de disparos despertó a vecinos de Centenario: atacaron una vivienda

Una serie de disparos contra una vivienda alteró la tranquilidad de los vecinos del barrio Vista Hermosa de Centenario durante la mañana de este domingo 25 de octubre. El ataque ocurrió cerca de las 7.30 y obligó a intervenir a personal policial.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego en inmediaciones del Polideportivo “Tata Scrivani”, cuando buena parte de las familias de la zona todavía descansaba.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría N°52 se dirigieron al lugar y constataron que los disparos habían sido dirigidos hacia el paredón de una vivienda.

A pesar de la cantidad de detonaciones, no se registraron personas heridas ni daños de consideración.

Criminalística trabajó en el lugar

Luego de la primera intervención policial, fue convocado personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y buscar vainas servidas u otros elementos que permitan establecer qué ocurrió e identificar a los responsables.

Los investigadores también intentaban determinar si existen cámaras de seguridad en el sector que hayan podido registrar el momento del ataque o la posterior huida.

Las primeras informaciones indican que quienes efectuaron los disparos habrían escapado a bordo de un vehículo, aunque esa circunstancia todavía deberá ser determinada por la investigación.

Por el momento se desconocen tanto la identidad de los autores como las razones que motivaron el ataque contra la vivienda.