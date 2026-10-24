Una investigación por un presunto abuso de arma de fuego en Centenario llevó a la Policía del Neuquén a realizar cuatro allanamientos en los barrios Vista Hermosa y 173 Viviendas. Los procedimientos se concretaron este viernes y permitieron secuestrar una pistola calibre 9 milímetros, municiones, equipos electrónicos y distintas cantidades de cannabis, entre ellas más de un kilo de cogollos.

En los procedimientos participaron integrantes de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de las comisarías 52°, 5°, 49° y 4°, junto con el Grupo Especial UESPO

La causa comenzó por un episodio denunciado en septiembre en el barrio 130 Viviendas. A partir de esa investigación, la Oficina de Investigaciones Periferia II y la Comisaría 52° avanzaron con las diligencias autorizadas por la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Los operativos permitieron secuestrar un arma y equipos electrónicos

Durante los allanamientos, los efectivos encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Saricams, un cargador con 26 cartuchos y una caja para armas con la inscripción Bersa, además de dos cargadores. También incautaron equipos de comunicación, un dispositivo de grabación DVR, una balanza de precisión y dos teléfonos celulares, uno de ellos marca iPhone y otro Samsung.

El equipo incautó 1,110 kilogramos de cogollos, 50 plantas de entre 15 y 60 centímetros, ramas que estaban secándose y 20 gramos de cannabis picado.

El despliegue incluyó a integrantes de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de las comisarías 52°, 5°, 49° y 4°, con apoyo del Grupo Especial UESPo. Una persona mayor de edad quedó demorada por su presunta vinculación con la investigación, mientras que otras cuatro fueron demoradas para verificar sus antecedentes.

El hallazgo de cannabis sumó una investigación por drogas

Durante las revisiones, los efectivos encontraron cannabis y convocaron a personal de la División Antinarcóticos. El equipo incautó 1,110 kilogramos de cogollos, 50 plantas de entre 15 y 60 centímetros, ramas que estaban secándose y 20 gramos de cannabis picado. También halló una balanza digital.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, dos personas mayores de edad quedaron imputadas en las actuaciones relacionadas con el hallazgo de estupefacientes. Esta investigación se suma a las diligencias que buscan esclarecer el presunto abuso de arma denunciado en septiembre.

Los elementos incautados y las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia. Las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes en ambas líneas de investigación.