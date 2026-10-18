Récord de empleo industrial en Neuquén: creció 64% en cinco años

El empleo industrial en Neuquén alcanzó un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026. La industria manufacturera registró 14.382 trabajadores asalariados, el nivel más alto de una serie estadística que se remonta a 1996.

Los datos corresponden al Ministerio de Capital Humano de la Nación y fueron procesados por la Subsecretaría de Industria y Modernización de Neuquén. La evolución de los últimos cinco años muestra además que el empleo del sector aumentó un 64%.

En el primer trimestre de 2021 había 8.762 trabajadores registrados en la industria manufacturera provincial. Cinco años después se contabilizaron 14.382, lo que representa más de 5.600 nuevos puestos de trabajo.

El crecimiento superó al registrado por el conjunto del empleo privado formal de Neuquén, que durante el mismo período aumentó un 36%.

Cuáles son las industrias que generan más empleo

La expansión llevó a la industria manufacturera a convertirse en la quinta actividad con mayor cantidad de empleo privado registrado en Neuquén, detrás del comercio, petróleo y minería, construcción y servicios empresariales e inmobiliarios.

El sector de maquinaria y equipo representa actualmente el 33% del empleo industrial y fue el que mostró el mayor crecimiento. Pasó de 2.210 trabajadores en 2021 a 4.785 en 2026, más del doble en cinco años.

Le siguen otros productos de metal, con el 16% de los puestos industriales; alimentos, también con el 16%; minerales no metálicos, con el 7%; y productos químicos, con el 5%.

El crecimiento de las actividades metalmecánicas y de servicios industriales mantiene una fuerte vinculación con la expansión de Vaca Muerta y con la demanda de equipamiento, mantenimiento y servicios para la actividad energética.

Figueroa vinculó el crecimiento con Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa relacionó la expansión industrial con los cambios que atravesó la explotación de hidrocarburos no convencionales y con la incorporación de procesos industriales asociados.

“No estamos produciendo gas y petróleo como antes, que se hacía un pozo y fluía. Hoy en día, industrializamos con solo extraerlo”, sostuvo.

El mandatario destacó además la capacitación de trabajadores y mencionó programas como las Becas Gregorio Álvarez y la creación del Instituto Vaca Muerta como herramientas orientadas a formar mano de obra especializada.

Desde el Gobierno provincial también proyectan la llegada de nuevas compañías mediante la ampliación de parques industriales y distintos esquemas de incentivos.

El subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, sostuvo que el desafío es aprovechar la actividad energética para desarrollar una estructura productiva que trascienda la extracción de hidrocarburos.

“Cada empleo industrial que se crea en Neuquén es valor agregado que se queda en la provincia. Las empresas metalmecánicas que hoy fabrican, reparan y dan servicio a la actividad energética son la base para dar el siguiente paso”, afirmó.

Nuevas inversiones y proyectos industriales

Entre las inversiones recientes, la Provincia destacó la puesta en funcionamiento de una planta de tuberías y tubos flexibles del Grupo Andreani en el Parque Industrial de Plaza Huincul.

Otro de los proyectos previstos es la Planta Integrada de Tratamiento de Gas y Facilidades Asociadas, que estará ubicada unos 25 kilómetros al norte de Cutral Co y Plaza Huincul.

Según la información oficial, la iniciativa contempla una inversión de USD 7.000 millones y proyecta la generación de más de 4.500 puestos de trabajo. El proyecto está a cargo de YPF y prevé procesar gas proveniente de aproximadamente 1.416 pozos no convencionales, con una capacidad final asociada a 12 millones de toneladas anuales de GNL.

En paralelo, el Gobierno neuquino anunció un esquema de incentivos que contempla, a partir de 2028, la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para empresas que incorporen nuevos trabajadores residentes en la provincia.

La estrategia oficial apunta a utilizar el crecimiento de Vaca Muerta como plataforma para ampliar la actividad industrial y, al mismo tiempo, impulsar otros sectores productivos como turismo, energías renovables, ganadería, agricultura, investigación médica y educación.