Neuquén lidera el crecimiento del empleo formal: aumentó 8,7% entre noviembre de 2023 y junio de 2026

Según datos de la consultora Politikon Chaco en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Neuquén lidera el crecimiento del empleo formal a nivel nacional.

Entre noviembre de 2023 -un mes antes del comienzo de la gestión presidencial de Javier Milei- y junio de 2026, la jurisdicción norpatagónica registró un incremento del 8,7% en empleo registrado, producto en gran parte del empuje generado por el aumento en el desarrollo productivo de la formación no convencional de Vaca Muerta.

Río Negro, también gracias al desarrollo de hidrocarburos claves como gas y petróleo, se ubicó en el segundo lugar con un aumento de 3,3% en trabajo formal.

Neuquén y Río Negro, conducidas por Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck respectivamente, son las únicas dos provincias donde creció el empleo privado entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Las 22 jurisdicciones restantes registraron fuertes caídas en términos de trabajo en blanco.

“Nos consolidamos como la única provincia del país que, desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, logró incrementar la cantidad de empleadores privados, generando empleo privado formal y de calidad. A su vez, lideramos a nivel nacional la creación de empleo privado, con 12.430 nuevos puestos de trabajo”, sostuvo Figueroa respecto de Neuquén.

“En dos años y medio de gestión demostramos que, con orden, previsibilidad y el esfuerzo de todos los neuquinos, es posible crecer y generar nuevas oportunidades”, sentenció.





