El Gobierno de Neuquén confirmó el cronograma de octubre del Registro Civil Móvil, una herramienta que acerca servicios esenciales a distintos barrios de la provincia y permite realizar trámites como la actualización del DNI, pasaporte, cambios de domicilio y otras gestiones registrales sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

La iniciativa, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, busca facilitar el acceso a la documentación y descentralizar la atención, especialmente en sectores alejados de los centros administrativos.

El cronograma del Registro Civil Móvil en Centenario y Neuquén

El recorrido comenzará el viernes 2 y continuará el lunes 5 de octubre en la ciudad de Centenario. En ambas jornadas, el dispositivo atenderá en calle Primeros Pobladores 210.

Posteriormente, el operativo llegará a Neuquén capital el martes 6 de octubre, con atención en el comedor ubicado sobre calle El Lino 3000, en el sector Mirador del barrio La Meseta.

El cronograma seguirá de la siguiente manera:

Miércoles 7 de octubre: Comisión Vecinal del barrio Parque Industrial (calles 9 y 5).

Comisión Vecinal del barrio Parque Industrial (calles 9 y 5). Jueves 8 de octubre: Barrio Cuenca XVI, en la intersección de Leónidas Lamborghini y Juan Filloy.

Barrio Cuenca XVI, en la intersección de Leónidas Lamborghini y Juan Filloy. Viernes 9 de octubre: Comisión Vecinal del barrio La Sirena, ubicada en Labrín 656.

Tras el fin de semana largo, el Registro Civil Móvil volverá a Centenario para atender a los vecinos del barrio Trahun Hue, en la esquina de Honduras y Mamá Margarita.

La primera quincena de octubre concluirá con atención en la Comisión Vecinal de Valentina Sur, ubicada en Sierra Pampeana y Choele Choel, en Neuquén capital.

Una herramienta que acerca trámites a los barrios

El Registro Civil Móvil forma parte de la estrategia provincial para garantizar el acceso a la identidad y a la documentación en distintos puntos de Neuquén, evitando que muchas familias deban trasladarse largas distancias para completar trámites administrativos.

La modalidad ya ha recorrido distintas localidades y barrios de la provincia, con especial presencia en sectores de crecimiento demográfico como Centenario, Plottier y la capital neuquina, donde la demanda de documentación suele incrementarse por cambios de domicilio, renovaciones de DNI y emisión de pasaportes.

También habrá atención con Maletín Portátil

Además del dispositivo móvil, el servicio de Maletín Portátil estará disponible el viernes 2 de octubre en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, sobre calle La Alfalfa 3034.

Este sistema permite realizar gestiones registrales en territorio y ampliar la cobertura de atención para vecinos que presentan dificultades de movilidad o residen en zonas alejadas de las dependencias tradicionales.

Cómo consultar información oficial

Las autoridades recordaron que los vecinos pueden consultar detalles sobre requisitos, documentación necesaria y horarios de atención a través del sitio oficial del Registro Civil de Neuquén.

Se recomienda verificar previamente la documentación requerida para cada trámite y concurrir con la información correspondiente para agilizar la atención.