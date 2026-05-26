Finalmente la empleada del Registro Civil de Neuquén que cobró 90 mil pesos a una pareja para casarse y luego falsificó el acta ha sido condenada a dos años de prisión, de ejecución condicional.

El juez de garantías Juan Ignacio Guaita homologó un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la imputada por los delitos de exacciones ilegales y falsedad ideológica, dado que también omitió incorporar información en un acta.

Asimismo, se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 450 mil pesos.

Cómo fueron las estafas de la ex empleada

La fiscal del caso Rocío Rivero fue la encargada de relatar el hecho en una audiencia. La mujer se desempeñaba como oficial pública en la sede del Registro Civil ubicado en calle Venado Tuerto 1899 de Neuquén capital y que en enero de 2025 informó a una pareja los costos, cantidad de testigos y documentación necesaria para casarse.

Luego, les informó que el sellado abonado no se correspondía con el de matrimonio, pero que se podía corregir abonando otro sellado, el cual tenía un valor de 90 mil pesos y debían remitirlo a una cuenta suya y que ella se encargaría de concretar el pago.

Por otro lado, cinco días después, incluyó declaraciones falsas en el acta de matrimonio de la misma pareja y omitió consignar que el matrimonio se realizó a domicilio, así como incluir los cuatros testigos, todos requisitos requeridos por la normativa vigente.

Tampoco abonó la tasa de 125.000 pesos correspondiente al trámite de matrimonio a domicilio, provocando un perjuicio patrimonial al Estado.

El daño al Estado y la pareja

Estas irregularidades no solo constituyen falsedad documental, sino que provocaron un perjuicio económico al Estado, al evitarse el pago de la tasa correspondiente al casamiento a domicilio. Los contrayentes, como consecuencia de este error, tuvieron que rectificar la documentación.