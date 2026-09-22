La respuesta de Provincia ante el reclamo de vecinos del barrio Unión en reclamo por servicios básicos

Este martes 22 de septiembre amaneció con un grupo de vecinos del barrio Unión cortando el paso en la Ruta 7 entre Neuquén y Centenario en reclamo por servicios públicos esenciales como agua y electricidad. Desde el Gobierno provincial dio respuestas la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio en diálogo con Pancho Casado en AM550.

En primer lugar expresó: “Estamos trabajando desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat, en conjunto con el IPVU y con la dirección provincial de Hábitat y Urbanismo que atiende la situación en los barrios populares donde hay que ir trabajando para regularizar servicios en algunos casos”.

En ese sentido continuó: “Venimos con un plan muy fuerte en todo el sector de la meseta, es un proceso de trabajo con vecinos para ir armando una prefiguración urbana. En concreto, es poder decidir las trazas de las calles de los barrios, las cuales deben tener una medida reglamentaria para avanzar con servicios por temas de seguridad que nos exigen empresas proveedoras como CALF y EPAS”.

Ana Servidio manifestó que “estamos trabajando en el barrio Unión con eso, requiere la prefiguración para armar el proyecto urbano, también trabajar en un relevamiento que hicimos casa por casa porque a veces hay que trabajar en algún corrimiento que nos exigen las empresas que brindan servicios”.

Por otro lado, la funcionaria provincial comentó que han tenido reuniones de trabajo con los vecinos y que el contacto es permanente con personal de la dirección de Hábitat.

“Les hemos presentado un plan de trabajo en el que estamos avanzando, no son promesas, hay distintos estadíos de avance. Se dio la definición de un plan pidiendo colaboración para avanzar en relevamiento social y en eso estamos trabajando; esto requiere planificación e inversión y manifestamos que hay intención de poner los recursos para las obras que sean necesarias”, sostuvo Servidio en el programa La Mañana es de la Primera.

Dijo además que “vamos dando respuestas en la medida de las posibilidades, pero el canal de diálogo siempre está abierto”.

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