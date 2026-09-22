La infraestructura vial vinculada a Vaca Muerta atraviesa una etapa de fuerte transformación, con distintas obras que avanzan de manera simultánea en puntos estratégicos de la región. Los trabajos buscan mejorar la conectividad, reforzar la seguridad y optimizar las condiciones de circulación en corredores clave para la actividad energética, productiva y logística de Neuquén.

Uno de los principales frentes de obra se encuentra en la intersección de las rutas provinciales 7 y 5, donde se ejecuta una nueva rotonda. En ese sector también comenzó la pavimentación del primer tramo de la ruta provincial 7, en la zona conocida como Cortaderas, un proyecto estratégico para fortalecer la conexión entre la región Confluencia y el Alto Neuquén.

Pavimentación de la ruta 7

En una primera etapa, la obra contempla la intervención de los 20 kilómetros iniciales de la ruta provincial 7, desde el empalme con la ruta provincial 5, a la altura de la nueva rotonda que se encuentra en construcción.

La nueva rotonda en el cruce de las rutas 7 y 5 ordenará el tránsito regional.

El proyecto completo contempla una traza de 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40, en el paraje Auquinco.

La pavimentación permitirá reducir en alrededor de 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre la Confluencia y el norte neuquino. Además, mejorará las condiciones de circulación en una zona vinculada al crecimiento de la actividad energética, productiva y logística de la provincia.

Un nuevo puente sobre el arroyo Carranza

A pocos kilómetros, sobre la ruta provincial 5 en dirección hacia Rincón de los Sauces, también avanza la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Carranza. Para iniciar los trabajos fue necesario realizar previamente un importante movimiento de suelo con el objetivo de consolidar un desvío paralelo que permita garantizar la transitabilidad durante todo el proceso constructivo.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la seguridad y la conectividad de un corredor estratégico para la actividad de Vaca Muerta, especialmente ante situaciones climáticas que pueden afectar la circulación en el sector.

La construcción del nuevo puente sobre el arroyo Carranza mejorará la seguridad y conectividad del corredor.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo paso de 120 metros de longitud sobre el actual badén Norte. En el badén Sur se construirán dos alcantarillas y se ejecutarán muros de ala para completar las obras de ingreso y salida de las estructuras.

Tres obras en un mismo corredor

De este modo, la zona concentra actualmente distintos trabajos que avanzan de manera simultánea: la nueva rotonda en el encuentro de las rutas provinciales 7 y 5, la pavimentación de los primeros kilómetros de Cortaderas y la construcción del puente sobre el arroyo Carranza.

Las intervenciones, ubicadas en distintos puntos de una misma región, apuntan a consolidar una infraestructura vial acorde al crecimiento de la actividad y a las necesidades de quienes transitan diariamente por estos corredores.

La red vial neuquina se encuentra en plena expansión. A través de obras de pavimentación y repavimentación, ya inauguradas, en ejecución o proyectadas, se intervienen 2.050 kilómetros de rutas en todo el territorio provincial.

El objetivo es mejorar la accesibilidad, fortalecer la conectividad e integrar las distintas regiones de Neuquén, con especial impacto en corredores vinculados al desarrollo energético y productivo.