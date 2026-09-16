San Martín de los Andes tendrá una nueva terminal de ómnibus: cómo será la obra

Con la intención de fortalecer a una de las localidades turísticas por excelencia, el Gobierno de Neuquén anunció que construirá una nueva terminal de ómnibus en San Martín de los Andes. El Ministerio de Infraestructura inició el proceso de licitación para ejecutar el edificio, que tendrá 6.800 metros cuadrados divididos en dos plantas.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $20.924.790.555,11, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

En esta instancia, se licitará la construcción de la terminal, pero el propósito del Gobierno es más ambicioso. El gobernador Rolando Figueroa manifestó que el proyecto “contempla construir un centro de convenciones donde funciona actualmente la terminal y levantar una terminal nueva como se merece San Martín de los Andes”.

En cuanto al centro de convenciones, destacó que “le va a quitar estacionalidad al turismo y eso nos va a permitir que a todos nos vaya mejor, porque cuando se crece de la mano del turismo, tenemos que tomar todas las herramientas y las acciones importantes para que la ciudadanía tenga trabajo y progreso”.

Sobre la licitación de la terminal

La recepción de ofertas se realizará hasta las 12.00 del 20 de octubre en la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), ubicada en Carlos H. Rodríguez 421, segundo piso, de la ciudad de Neuquén.

Ese mismo día, a las 13.00, se llevará a cabo la apertura de sobres en la sala de reuniones del Ministerio de Infraestructura, ubicada en el piso 12 del edificio de Rioja 229.

Los oferentes podrán obtener información escribiendo a contratacionesupefe@neuquen.gov.ar con copia a contratacionesupefe@gmail.com y revisar los documentos de licitación en la página web www.upefe.gob.ar.

El edificio de la terminal será de 6.800 metros cuadrados divididos en dos plantas y subsuelo. Tendrá una zona de 16 dársenas y estacionamiento de uso exclusivo para ómnibus, zona de estacionamiento para 60 vehículos particulares. También contará con un sistema vial de circulación interna, sistema vial de ingreso y egreso por la ruta provincial 48.

Además, tendrá edificios anexos con sectores para uso privado de los choferes, de talleres para vehículos de transporte de pasajeros, sectores de estacionamiento exclusivo para diez motorhome, espacios de recreación y parquizado.

Con el traslado de la terminal a su nueva ubicación se pondrá fin a la circulación de grandes ómnibus por las calles céntricas de la ciudad, con lo que no sólo se ganará en seguridad, sino también en cuidado del ambiente.





