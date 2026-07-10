Más frecuencias y conexiones: así funciona el transporte desde la terminal de San Martín de los Andes al Cerro Chapelco

Mientras se aguardan nuevas nevadas que posibiliten una experiencia global, San Martín de los Andes palpita una temporada que tendrá sus primeras pruebas en el arranque de las vacaciones de invierno. En este escenario, habrá más servicios desde la Terminal de Ómnibus hacia la base del Cerro Chapelco para disfrutar de la montaña sin tener que preocuparse por el transporte.

La conexión entre la ciudad y uno de los principales centros de esquí de la Patagonia ya comenzó a funcionar con cuatro frecuencias diarias y estará disponible todos los días de la semana. La propuesta busca facilitar el acceso tanto para turistas como para residentes que planean disfrutar de la nieve, las caminatas en altura y los paisajes de la cordillera neuquina.

El servicio es operado por la empresa Expreso Los Andes bajo una concesión provincial coordinada con la Secretaría de Transporte de Neuquén y, al igual que en las últimas temporadas, funciona sin subsidios estatales.

Habrá cuatro frecuencias hacia el Cerro Chapelco y tres para volver a San Martín de los Andes - Foto: Expreso Los Andes

Horarios para viajar desde San Martín de los Andes al Cerro Chapelco

Los colectivos parten desde la Terminal de Ómnibus de San Martín de los Andes a las siguientes horas:

9:00

12:00

14:15

16:30

Horarios para viajar desde el Cerro Chapelco a San Martín de los Andes

Los colectivos que van de regreso hasta la ciudad de San Martín de los Andes están programados para:

13:00

15:15

17:30

La frecuencia permite organizar escapadas de medio día o jornadas completas en la montaña, una alternativa ideal para quienes no cuentan con vehículo propio o prefieren evitar el manejo en rutas de montaña durante el invierno.

Cuánto cuesta el pasaje y cómo se compra

El valor del pasaje es de 15.000 pesos por tramo, mientras que la tarjeta necesaria para utilizar el servicio tiene un costo único de 2.500 pesos.

La tarjeta recargable se adquiere en la oficina de Expreso Los Andes ubicada dentro de la Terminal de Ómnibus de San Martín de los Andes. El punto de venta atiende todos los días entre las 8:30 y las 16:30.

Además, la empresa informó que existe una tarifa diferencial destinada a trabajadores que cumplen tareas en el Cerro Chapelco durante la temporada invernal.

Una opción para disfrutar la nieve sin complicaciones

El transporte entre la ciudad y la base del centro de esquí se consolida como una herramienta clave para la temporada turística. Permite a los visitantes concentrarse en la experiencia de la montaña, acceder a servicios gastronómicos, actividades recreativas y a las primeras propuestas vinculadas con la nieve, mientras se espera que nuevas precipitaciones mejoren las condiciones para el desarrollo pleno de los deportes de invierno.

Con paisajes nevados, propuestas gastronómicas regionales y la expectativa puesta en las próximas nevadas, San Martín de los Andes se prepara para recibir a miles de visitantes que elegirán la cordillera neuquina para sus vacaciones de invierno.