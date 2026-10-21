Secuestro de armas, vehículos, $57 millones y allanamientos: Añelo potencia su combate contra el microtráfico

La decisión del Gobierno de Neuquén de fortalecer la lucha contra el microtráfico de drogas muestra resultados concretos en el territorio. En Añelo, una de las localidades estratégicas para el desarrollo económico y productivo de la provincia, el trabajo de la División Antinarcóticos de la Policía refleja el impacto de una política de seguridad que tiene como uno de sus principales objetivos ampliar la presencia del Estado y fortalecer la capacidad operativa en cada región.

Desde el 28 de febrero de 2025, fecha en que entró en vigencia la Ley Provincial 3488, y hasta el 30 de septiembre de 2026, la División Antinarcóticos de Añelo llevó adelante 74 allanamientos en domicilios vinculados con la comercialización de estupefacientes, además de cuatro procedimientos propios con resultados positivos mediante la utilización de canes especializados.

Como resultado de las investigaciones y los procedimientos realizados, se logró el secuestro de 10,576 kilogramos de cannabis; 4,651 kilogramos de cocaína y una pequeña cantidad de éxtasis. A ello se suma el decomiso de 20 armas de fuego, 902 municiones y 32 vehículos vinculados con las investigaciones.

En materia económica, los operativos permitieron secuestrar $57.748.010 en efectivo y 121 dólares, recursos que dan cuenta de la dimensión económica de las actividades ilícitas investigadas. Asimismo, se concretó la clausura de dos viviendas utilizadas para la comercialización de drogas.

En cuanto a los resultados judiciales, el informe registra 26 personas privadas de su libertad bajo distintas modalidades: diez condenadas, ocho con prisión preventiva y ocho con prisión domiciliaria.

Una política de seguridad que llega a todo el territorio

Estos resultados forman parte de una estrategia provincial que busca superar la concentración histórica de recursos y capacidades operativas en los principales centros urbanos, para avanzar hacia un modelo de seguridad con presencia efectiva en todas las regiones.

La regionalización de la lucha contra el microtráfico permite que las investigaciones, los procedimientos y las tareas preventivas se desarrollen con mayor proximidad a las comunidades, atendiendo las particularidades de cada localidad y fortaleciendo la articulación entre las distintas dependencias policiales.

En ese esquema, Añelo ocupa un lugar estratégico. El crecimiento de Vaca Muerta, la expansión urbana, el movimiento permanente de trabajadores y el desarrollo de nuevas actividades económicas generan demandas crecientes en materia de seguridad pública, que requieren planificación, recursos y respuestas acordes con la dinámica de la región.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de sostener una política territorial que acompañe el crecimiento provincial. “La seguridad tiene que crecer al mismo ritmo que crece Neuquén. No podemos pensar una provincia que se desarrolla, recibe inversiones y genera nuevas oportunidades sin un Estado presente, con una Policía preparada y con capacidad de respuesta en cada localidad. Por eso, regionalizar la seguridad es una decisión estratégica: significa acercar recursos, fortalecer las unidades operativas y garantizar que la lucha contra el narcotráfico no se limite a las grandes ciudades”, expresó.

La estrategia impulsada por el Gobierno provincial apunta precisamente a consolidar una estructura policial con mayor capacidad de despliegue territorial, equipamiento, tecnología y personal capacitado, para que las distintas regiones puedan abordar las problemáticas delictivas con herramientas concretas.

La desfederalización del microtráfico representó un cambio profundo en ese sentido. A partir de la decisión de asumir la competencia para investigar y perseguir determinados delitos vinculados con la comercialización de drogas, la provincia avanzó en el fortalecimiento de sus equipos especializados y en una mayor articulación con el Ministerio Público Fiscal.

En este contexto, el trabajo desarrollado en Añelo demuestra la importancia de contar con divisiones especializadas que conozcan el territorio, puedan identificar las dinámicas delictivas locales y actúen de manera coordinada con las demás áreas de la Policía.

Presencia, investigación y resultados

La política de regionalización no consiste únicamente en distribuir recursos, sino en construir un sistema de seguridad capaz de anticiparse a las nuevas demandas y sostener intervenciones en todo el territorio.

La lucha contra el microtráfico exige investigaciones permanentes, personal especializado, capacidad de respuesta y continuidad operativa. También requiere comprender que la comercialización de drogas impacta directamente en la convivencia, la tranquilidad de los barrios y la seguridad de las familias.

En ese sentido, Nicolini remarcó que los resultados obtenidos en Añelo reflejan el rumbo de la política provincial. “Cuando hablamos de llegar a cada rincón de Neuquén, hablamos de hechos concretos. Hablamos de investigaciones que avanzan, allanamientos, droga que deja de circular, armas que retiramos de las calles y organizaciones delictivas a las que les quitamos recursos. La decisión del gobernador Rolando Figueroa es clara: no puede haber localidades de primera y de segunda en materia de seguridad. Queremos una Policía fuerte, equipada y presente en toda la provincia, porque cada neuquino merece vivir con tranquilidad, independientemente del lugar donde haya elegido desarrollar su vida”, sostuvo.

Los resultados de la División Antinarcóticos de Añelo se inscriben así en una transformación más amplia del sistema de seguridad, que combina inversión, profesionalización, incorporación de tecnología, descentralización operativa y fortalecimiento de la presencia policial.

El objetivo es consolidar un modelo en el que el crecimiento económico y poblacional esté acompañado por una respuesta estatal sostenida, con capacidad para prevenir, investigar y combatir el delito.

La experiencia de Añelo demuestra que regionalizar la seguridad es mucho más que una decisión administrativa: es acercar el Estado a la gente, llevar capacidad operativa donde se necesita y garantizar que la lucha contra el narcotráfico se desarrolle en cada rincón de Neuquén.