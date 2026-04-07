Con el objetivo de profundizar la lucha contra el microtráfico de drogas, el fiscal general José Gerez y el intendente de Añelo Fernando Banderet anunciaron que el código QR de denuncias anónimas diseñado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), se distribuirá en más de 300 comercios e instituciones públicas de la ciudad. Del anuncio, que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) municipal, participaron autoridades municipales, miembros del Concejo Deliberante y de la Policía de la Provincia del Neuquén.

“El plan de lucha contra el microtráfico de drogas tiene muchos pilares, pero hay dos que son fundamentales: uno es la participación ciudadana, es decir, los vecinos y vecinas en la lucha contra el microtráfico, aportando datos a través del código QR que son anónimos, confiables y seguros”, destacó Gerez. Y agregó: “Otro es la participación de los gobiernos locales con la difusión de la municipalidad del Código QR, en este caso de Añelo, como parte de una política pública que tiene además otras acciones concretas, como por ejemplo la construcción de un canil para la Policía provincial que comentó Banderet”.

Cómo se comportaron los índices del delito en Añelo

El fiscal general destacó que en Añelo, desde 2024 a 2025, se registró una baja en los índices del delito. En este sentido, Geréz especificó que “esto tiene que ver también con la conexidad de los delitos, en particular con lo que es el microtráfico de drogas. Combatiendo el microtráfico de drogas se logra una sociedad más segura, más saludable y, lógicamente, Añelo en este caso gana en calidad de vida”.

En la misma línea, el intendente Banderet afirmó que la de Añelo fue “la primera municipalidad en la provincia de Neuquén" que sancionó una ordenanza para publicitar la denuncia anónima de la venta de drogas. “Hay un compromiso real para trabajar en contra del narcomenudeo” y especificó que “282 comercios y 45 instituciones públicas" comenzarán a exhibir el Código QR en sus instalaciones.

Suman un aliado de cuatro patas para luchar contra el microtráfico de drogas

Durante el acto en Añelo, las autoridades policiales de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta presentaron a "Balto", un perro Ovejero Alemán que se incorporó a la Brigada Antinarcóticos de la zona.