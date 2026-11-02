La Municipalidad de Neuquén continúa avanzando con las obras de la Gran Avenida. Esta mañana, en una recorrida por el sector el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre el estado de los trabajos y anticipó que los primeros 200 metros estarán terminados en aproximadamente una semana.

Durante la recorrida, a la altura de la calle Intendente Mango, Nicola explicó que actualmente se trabaja en la infraestructura subterránea necesaria para habilitar el ingreso desde esa arteria hacia los nuevos carriles.

El domingo se mostró que ya se estaba pavimentancio el acceso sur al viaducto, una parte fundamental para el acceso a la capital y un tránsito más rápido. Mientras que este lunes 2 de noviembre se avanza con la señalización de la bicisenda y principalmente la instalación del espacio verde.

“Estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con las cámaras que conectan los pluviales en esta zona. Los pluviales longitudinales ya están instalados y se encuentran debajo de nosotros, junto con las cámaras de conexión”.

En relación con la infraestructura eléctrica, indicó que se está desarrollando una importante intervención para avanzar con el soterramiento de las redes. En ese sentido, explicó que:

"Estamos haciendo toda la parte civil de la nueva infraestructura eléctrica subterránea, que va a reemplazar tanto la línea de media tensión que tenemos provisoriamente en el bulevar como toda la red de baja tensión que abastece a los frentistas”.

Asimismo, destacó el avance de las veredas, que en algunos sectores alcanzan prácticamente los ocho metros de ancho. Aclaró que sus dimensiones varían a lo largo de la traza, de acuerdo con el espacio disponible entre las líneas municipales.

En cuanto a la circulación vehicular, el secretario confirmó que ya pueden visualizarse los cuatro carriles y los espacios destinados al estacionamiento. También indicó que se realizaron los cordones y que se avanza con la colocación de las columnas y el cableado del nuevo sistema de iluminación.

“Seguramente la semana que viene ya podremos tener la iluminación funcionando"

El proyecto contempla un sistema de iluminación completamente nuevo, con tecnología LED y equipamiento específico para cada sector: columnas para iluminar los cuatro carriles vehiculares, luminarias destinadas a la ciclovía y un sistema ornamental para jerarquizar el espacio urbano.

Por otra parte, Nicola resaltó que también comenzó a tomar forma el paisaje urbano, con árboles ya plantados y arbustos incorporados en el bulevar central. “Estamos prácticamente completando este sector. Ya podemos ver los cuatro carriles, las veredas, la iluminación y toda la parquización. La verdad es que estamos avanzando con todo”, expresó.

Finalmente, el funcionario estimó que los primeros 200 metros de este tramo de la Gran Avenida estarán terminados en una semana, e incluso señaló que podrían completarse algunos días antes.