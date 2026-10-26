El fenómeno de El Niño ha sorprendido a Neuquén y complica con las constantes lluvias las distintas obras que se hacen en toda la provincia. Aunque no se han frenado, sí han logrado generar contratiempos debido a que se debe esperar a que las zonas se sequen.

En diálogo con La Segunda Mañana por AM550, el Secretario de infraestructura y planeamiento urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, manifestó que aunque no han frenado, el año ha sido muy atípico por el clima y eso dificulta algunas tareas específicas.

"En el caso de algunas tareas de las que tenemos que hacer en las obras, no es sólo el momento de la lluvia que te complica, sino los suelos que están totalmente saturados de agua, y esa saturación persiste varios días después de que la lluvia paró, así que esa es la mayor complicación que tenemos. Algunas tareas hemos tenido que a veces hacer tres veces el suelo, porque al estar totalmente saturado", relató.

Nicola también aprovechó para aclarar que la obra no se acelera por la cercanía con las elecciones 2027, sino que se basan en el ritmo que tuvo toda la gestión de Mariano Gaido. "Todos los años han sido muy intensos con muchas obras, podemos hablar de cada barrio de la ciudad y te puedo enumerar infinidad de obras que hemos hecho en cada uno de los barrios, y durante los siete años, o sea que totalmente fuera de lo que es el periodo electoral. En las elecciones hay que trabajar, hay que gestionar las campañas como corresponde, pero la gestión que nosotros venimos haciendo en la ciudad no tiene nada que ver con las elecciones."

"No hay ciudad de Argentina que tenga un presupuesto de obra pública que llegue ni al 15% del presupuesto total. Nosotros estamos en el 46% este año, así que es triplicar lo que hace la mejor ciudad de Argentina. Eso creo que es algo que marca la gestión, que marca el ritmo que venimos llevando, y que es independiente de la campaña, o sea, realmente venimos gestionando esto".

Una obra para mitigar consecuencias de fenómenos climáticos

En cuanto al fenómeno de El Niño, que recién comienza y continuaría hasta marzo según especialistas, Nicola aclaró que los inconvenientes por las lluvias no conllevan un mayor costo de la obra de la Gran Avenida. También manifestó que justamente la obra busca solucionar y mejorar la ciudad frente a estos cambios climáticos.

"El gran cambio a partir de esta obra tiene que ver justamente con lo pluvial. Es una obra que responde a una planificación y a una mirada de largo plazo, porque nosotros venimos visualizando desde hace tiempo todo lo que es el cambio en el clima, la forma de lluvias que, por supuesto, este año se intensificó mucho más, pero esa visión de una ciudad que se está transformando, una ciudad que hace un tiempo tenía mucho suelo natural", enfatizó Nicola.

Y adelantó que en 2026 se superarían los 400.000 metros cuadrados registrados para obras nuevas.

En qué se está trabajando este lunes

Nicola también se refirió a los desvíos de este domingo y lunes 26 de octubre en algunos tramos de la Gran Avenida, donde se cortó el tránsito para realizar trabajos específicos.

"El cuarto carril de la mano que está al norte, que es la que corre de este a oeste, en el cuarto carril están las columnas de hormigón de la línea vieja de media tensión que corría por allí. Entonces, esa línea de media tensión, que es 13,2 kilovolts, es la que abastece de energía eléctrica a toda esa zona a lo largo de toda la avenida. Entonces, como nosotros la estamos haciendo subterránea, estamos haciendo la obra civil para enterrar todos esos cables. En la transición, para poder pavimentar el cuarto carril, necesito retirar esa línea", explicó.

Para ello se montó en el boulevard central una línea provisoria que los vecinos pueden ver, donde cada cierta cantidad de columnas de hormigón hay postes de madera, ya que se va a retirar esa línea una vez que se haga toda la conexión subterránea.

Por esto es que una vez que se finalizó la obra en la parte central de la Avenida, ahora se debe trabajar sobre las colectoras que irán quedando inhabilitadas.

"Para poder completar el cuarto carril, necesito sacar la línea vieja que está ahí. Todo este trabajo hace que hoy, en el día de hoy estemos, desde pasadas las 9 de la mañana, retirando columnas de hormigón que se hace con equipos especiales, son grúas muy grandes que ocupan prácticamente toda la calzada. Entonces, estamos con este corte total que es por un rato. Después se habilita el tránsito nuevamente", aclaró Nicola sobre los cortes de hoy.

Cuáles son las próximas tareas

También indicó que quienes circulen por allí verán que se comenzó a colocar la carpeta asfáltica definitiva, es decir la parte superior de la calle. Hasta ahora sólo había dos bases negras, de 7 centímetros cada una, ahora arriba irán 5 centímetros arriba de un asfalto modificado, que es la carpeta definitiva en el tramo entre Gatica y Chanetón.

"Lo que vamos a tener a partir de hoy es el trabajo que se va a ir corriendo para un lado o para el otro la circulación, siempre con tránsito habilitado, mientras colocamos la carpeta definitiva. Y una vez que esté la carpeta, ya viene lo final, que es pintarla y todo lo que va de señalización de los cruces peatonales y los carriles y demás", adelantó.

Posible fecha de habilitación e instalación de espacios verdes

En cuanto a la posible fecha de finalización, Nicola indicó que su objetivo es habilitar el tránsito en la nueva traza en diciembre y luego seguir con habilitaciones parciales a medida que estén listas las veredas y bicisendas.

El sábado ya se estuvo avanzando en los espacios verdes, en el tramo Gatica Chanetón, donde ya se colocó gran parte del arbolado y arbustos. Allí se está colocando tierra negra, por eso aún hay mucha desprolijidad, y lo que resta en estos días es limpiarlo para pintar la bicisenda, la calle y el alumbrado público.

Nicola recordó que la calle lleva dos luminarias, una de cada lado, además de la iluminación de la bicisenda y la iluminación ornamental que va en otra columna aparte.

"Vamos a estar terminando de poner en servicio toda la iluminación y desarrollando el espacio verde y toda la terminación de veredas. El lado sur va más avanzado, el lado norte estamos hoy con esta tarea puntual, pero también avanzando mucho, así que las dos primeras cuadras en los próximos días ya van a estar bastante avanzadas, bastante listas", finalizó el secretario.