Senillosa tendrá 179 lotes con servicios para que más familias cumplan el sueño de la casa propia

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, llamó a licitación pública número 9/2026 para la obra “Cordones cuneta y redes de agua y energía eléctrica para 179 lotes en Senillosa”. El presupuesto asciende a $2.720.273.868, a valores de julio de 2026.

En agosto, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Senillosa, Lucas Páez, firmaron convenios de cooperación que permitirán avanzar, entre otras obras, en el desarrollo de 179 lotes con servicios e infraestructura. El plazo de ejecución es de 240 días.

Las ofertas se recibirán hasta 27 de octubre de este año a las 10.00, en la Mesa de Entradas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), sita en Carmen de Patagones y Félix San Martín de la ciudad de Neuquén. En tanto, la apertura de ofertas se realizará el mismo 27 de octubre a las 13.00, en Rioja 229, piso 12, también de la ciudad de Neuquén.

La documentación correspondiente al pliego licitatorio podrá solicitarse de manera gratuita a través del correo electrónico: licitacionesipvu@neuquen.gov.ar, a partir del 4 de septiembre de 2026. Asimismo, y a fin de garantizar la accesibilidad, el pliego podrá ser descargado desde la página: www.viviendaneuquen.gov.ar

Esta obra se emplazará sobre terrenos del IPVU y del municipio, que en conjunto abarcan más de 53.000 metros cuadrados. El organismo tendrá a su cargo la coordinación técnica, la mensura, los trámites de registración y la ejecución de las obras de infraestructura.

A su vez, el IPVU adelantará los fondos necesarios para ejecutar los trabajos, mientras que el municipio asumirá su devolución en 60 cuotas mensuales y consecutivas, en proporción a la superficie correspondiente a los terrenos municipales.





