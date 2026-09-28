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Senillosa tendrá 179 lotes con servicios para que más familias cumplan el sueño de la casa propia

Hasta el 27 de octubre se recibirán las ofertas para la obra de cordones cuneta y redes de agua y energía eléctrica para 179 lotes en la localidad. El presupuesto oficial supera los $2.700 millones.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 13:22
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Neuquén llamó a licitación para desarrollar 179 lotes con servicios en Senillosa.

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, llamó a licitación pública número 9/2026 para la obra “Cordones cuneta y redes de agua y energía eléctrica para 179 lotes en Senillosa”. El presupuesto asciende a $2.720.273.868, a valores de julio de 2026.

En agosto, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Senillosa, Lucas Páez, firmaron convenios de cooperación que permitirán avanzar, entre otras obras, en el desarrollo de 179 lotes con servicios e infraestructura. El plazo de ejecución es de 240 días.

Las ofertas se recibirán hasta 27 de octubre de este año a las 10.00, en la Mesa de Entradas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), sita en Carmen de Patagones y Félix San Martín de la ciudad de Neuquén. En tanto, la apertura de ofertas se realizará el mismo 27 de octubre a las 13.00, en Rioja 229, piso 12, también de la ciudad de Neuquén.

La documentación correspondiente al pliego licitatorio podrá solicitarse de manera gratuita a través del correo electrónico: licitacionesipvu@neuquen.gov.ar, a partir del 4 de septiembre de 2026. Asimismo, y a fin de garantizar la accesibilidad, el pliego podrá ser descargado desde la página: www.viviendaneuquen.gov.ar

Esta obra se emplazará sobre terrenos del IPVU y del municipio, que en conjunto abarcan más de 53.000 metros cuadrados. El organismo tendrá a su cargo la coordinación técnica, la mensura, los trámites de registración y la ejecución de las obras de infraestructura.

A su vez, el IPVU adelantará los fondos necesarios para ejecutar los trabajos, mientras que el municipio asumirá su devolución en 60 cuotas mensuales y consecutivas, en proporción a la superficie correspondiente a los terrenos municipales.



 

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