El nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) de Los Guañacos continúa avanzando y ya alcanzó un 76 por ciento de ejecución. En esta etapa se trabaja en la instalación del sistema de calefacción en todo el piso del edificio, una obra pensada para que el espacio pueda ser utilizado durante todo el año, incluso durante los meses de bajas temperaturas.

El edificio tendrá una superficie de 1.155 metros cuadrados y fue diseñado teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, entre ellas los fuertes vientos, la orientación del asoleamiento y el desnivel del terreno. La calefacción será mediante losa radiante, un sistema que permite distribuir el calor de manera uniforme desde el suelo hacia los distintos ambientes.

El Centro Deportivo Comunitario de Los Guañacos ya alcanzó un 76 por ciento de avance.

Una vez finalizado, el CDC permitirá desarrollar prácticas deportivas de competición, eventos culturales y reuniones comunitarias. La infraestructura contará con distintas escalas de espacios cubiertos, lo que permitirá ampliar las actividades disponibles para los vecinos y generar un nuevo punto de encuentro para la comunidad.

La obra forma parte de un plan provincial de infraestructura comunitaria que contempla la construcción de Centros Deportivos Comunitarios en distintas localidades. Actualmente también se encuentran en ejecución los CDC de Andacollo, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa, mientras que otros proyectos avanzan en diferentes etapas.

Los Guañacos forma parte de la red de 20 Centros Deportivos Comunitarios proyectados en la provincia.

En total, la Provincia proyecta contar con 20 Centros Deportivos Comunitarios distribuidos en las distintas regiones de Neuquén. La iniciativa busca ampliar el acceso a espacios para el deporte, la recreación, la cultura y el encuentro comunitario, con obras adaptadas a las características de cada localidad.