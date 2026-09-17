Cómo será el nuevo edificio de la Escuela 105 de Vista Alegre

El vocal de Rama Inicial Primaria y Especial del Consejo Provincial de Educación (CPE), Leandro Policani, se reunió esta semana con el intendente de Vista Alegre, José Asaad, para coordinar la planificación y los avances del proyecto para el nuevo edificio de la Escuela Primaria 105, ubicada en Vista Alegre Norte.

Durante el encuentro, las autoridades avanzaron en las definiciones vinculadas a la implantación del predio y analizaron el diseño del prototipo edilicio, adaptado al proyecto pedagógico de jornada extendida con el que funciona actualmente. La institución cuenta, actualmente, con una matrícula de 245 estudiantes, distribuidos en turnos mañana, tarde y tarde extendida, con dos secciones por grado.

La agenda de trabajo incluyó la planificación de nuevas propuestas educativas para la localidad, entre las que se destacan ofertas formativas para adultos, cursos de formación profesional y la proyección de una propuesta para la iniciación artística destinada a infancias, jóvenes y adultos.

Policani y Asaad repasaron, además, las tareas de mantenimiento escolar y evaluaron la posibilidad de incluir a la Escuela Primaria 166 y al CPEM 33 en el "Plan de Verano" del Ministerio de Educación.

El trabajo articulado entre el Consejo Provincial de Educación y el municipio de Vista Alegre reafirma el compromiso de garantizar mejores entornos de aprendizaje y fortalecer la oferta educativa territorial, dando respuesta a las demandas históricas de la comunidad a través de inversiones en infraestructura, inclusión y formación integral.





