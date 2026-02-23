Con la incorporación de Vista Alegre, ya son 15 los municipios adheridos a la Red de Robótica e Innovación

Vista Alegre formalizó esta semana su incorporación a la Red Neuquina de Robótica e Innovación, alcanzando así los 15 municipios integrados en las siete regiones de la Provincia. La firma de adhesión, realizada el miércoles 18, marca un nuevo paso en la consolidación de una red que continúa expandiéndose y fortaleciendo el entramado tecnológico territorial.



El titular de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perren, destacó que “la red no para de crecer” y subrayó la importancia de seguir tendiendo puentes tecnológicos para que el conocimiento y la creatividad lleguen a cada rincón de la Provincia. Con la llegada a Vista Alegre, se reafirma el compromiso de democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología como herramientas clave para el desarrollo.



Esta nueva etapa en la localidad apunta a potenciar el descubrimiento de vocaciones científicas y tecnológicas, promover la experimentación directa con herramientas digitales y favorecer la integración a una comunidad que aprende y crea de manera colaborativa. La iniciativa busca que niños, jóvenes y adultos encuentren en la robótica y la innovación un espacio de formación y crecimiento.



La Red Neuquina de Robótica e Innovación tiene como misión fortalecer el capital humano local con una mirada federal y promover la innovación como motor del desarrollo territorial. A través de la vinculación entre las problemáticas del territorio y el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), se impulsa un modelo que conecta conocimiento, producción y comunidad.



Entre sus objetivos, la red promueve la creación de clubes y grupos de robótica, el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, la cultura innovadora y la inclusión social, contribuyendo a reducir la brecha digital.

Asimismo, fomenta la articulación entre el Estado, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, generando un ecosistema integral que favorezca la educación, la creación y el surgimiento de nuevas oportunidades para emprendedores y empresas en Neuquén, convencidos de que la verdadera innovación sucede cuando las comunidades se conectan y crecen juntas.



