Siete casos de alcoholemia y nueve vehículos secuestrados: el balance de la madrugada en Centenario

Tras los resultados obtenidos durante un procedimiento realizado en la ciudad de Centenario, desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, anunciaron que se reforzarán y se endurecerán los controles de alcoholemia.

El operativo en cuestión se desarrolló durante la madrugada de este domingo, entre las 2:45 y las 6.00, sobre calle Belgrano, en el Casco Viejo de esa ciudad. En total, se realizaron 53 controles de alcoholemia: 46 arrojaron resultado negativo y siete fueron positivos. El registro más alto alcanzó los 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Como resultado del procedimiento, se labraron siete actas contravencionales por alcoholemia positiva y otras dos por falta de documentación para circular y carencia de licencia de conducir. Además, se concretó el secuestro de nueve vehículos.

Ante estos resultados, se avanzará con un endurecimiento de los controles preventivos, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y desalentar conductas de riesgo al volante.

El operativo contó con la colaboración de las comisarías 5 y 52 de Centenario, Tránsito y Transporte municipal, Tránsito Policial de Villa Obrera, la Comisaría 49 de Vista Alegre y la Dirección Tránsito Policial Neuquén.





