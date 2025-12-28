Durante la madrugada de este domingo el municipio de Centenario llevó adelante un operativo de tránsito, en calle Belgrano del casco viejo.

Como resultado indicaron que se labraron 12 actas contravencionales por distintas faltas. Un total de cinco vehículos fueron secuestrados por detectar a sus respectivos conductores con distintos grados de alcoholemia positiva, en el que el mayor registro fue de 1,15 miligramos de alcohol en sangre, infringiendo la ley de alcohol cero.

Además, fueron retenidas cinco licencias de conducir. Agregaron que la jornada fue coordinada por inspectores de tránsito municipales junto a personal de la Comisaría Quinta y del Destacamento Tránsito Villa Obrera de la policía provincial.

Desde el municipio remarcaron que estos operativos de tránsito en Centenario continuarán realizándose de manera sorpresiva, especialmente durante la noche y la madrugada, con el objetivo de prevenir siniestros viales, reducir la conducción bajo los efectos del alcohol y mejorar la seguridad en la vía pública.