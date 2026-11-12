Simón AI es la primera plataforma inteligente de referencia confiable que conecta personas con discapacidad, familias, profesionales, instituciones y Estado. La herramienta busca acompañar a las personas con discapacidad en sus tareas diarias y además de comenzar a implementarse en Neuquén y próximamente en Río Negro, ya han recibido propuestas para el exterior.

Esta plataforma permitirá a las familias informarse sobre dónde empezar, buscar profesionales en función a los distintos casos y conocer, además, los beneficios existentes para personas con discapacidad.

A través de un chatbot que se adapta a las capacidades de la persona, la plataforma busca facilitar el acceso a información, trámites, servicios y recursos que contribuyan a resolver necesidades de la vida cotidiana.

Natalia Corbould, madre de Simón y fundadora de Fundación Simón y Simón AI, contó que “este proyecto que nació con esta historia familiar busca crecer y ser compartido con la comunidad” a la par que reconoció “necesitamos el acompañamiento de las instituciones y del Estado” para crecer.

“Simón AI ahí es la primera plataforma inteligente de referencia confiable que conecta a personas con discapacidad, a familias, a profesionales, a instituciones y al Estado”, destacó. “No existe en el mundo una aplicación que junte a todas estas partes”, siguió contando en referencia a que engloba datos validados oficialmente.

En diálogo con Mejor Informado, relató que su hijo Simón de 10 años tiene síndrome de duplicación 15Q. A partir de su camino personal como familia para ayudarlo, crearon un grupo de padres en 2022 para ayudarse y poder responder desde su experiencia.

"Yo vi esto y dije es parametrizable. Con todo el auge de la inteligencia artificial, en julio de este año, se me ocurrió la idea de que lo podíamos convertir en inteligencia artificial, los conocí a Gio y a Tomás de MaatWork y dos días después de haberles presentado la idea, ellos desarrollaron una demo y bueno, desde ahí empezamos a trabajar en conjunto", comenta.

El proyecto se lanzó el miércoles en Neuquén y planean que esté disponible en toda la provincia e incluso en otras y otros países.

Natalia destaca que es muy sencillo de usar. "Tenes la opción de entrar sin loguearte y ahí ya podés recorrer herramientas, o sea, ver opciones de herramientas, pero la manera más fácil de usarlo es logueándote y ahí podés hacerle preguntas al chat, funciona muy parecido a chat GPT y te va dirigiendo a distintas plataformas y actividades, como para saber cómo sacar el CUD, hay una base de datos de los médicos", explica.

Adelantó que actualmente están cerrando una nueva alianza con el Colegio Médico de Neuquén, así que la app estará más completa próximamente.

"Después se linkea con actividades del municipio de Neuquén, actividades adaptadas y actividades en las que se incluye a todo el mundo, después tiene una opción de juegos, juegos que están pensados para nosotros, no son juegos con metas para ganar, sino que son más recreativos y bueno, hay un montón de alternativas más para chusmear ahí dentro de la app y esto es algo que está en constante cambio".

“Buscamos acercar las partes, que toda la información esté en un solo lugar”, insistió para destacar que “con esto ganamos calidad de vida porque son minutos, horas, las que no vamos a estar destinando a buscar información porque la vamos a tener acá”.

Corbould reveló que el proyecto crece: “Ya estamos en conversación con autoridades de Río Negro, el 25 lo presentamos en Nación, con lo cual entendemos que vamos a tener también una salida a nivel país y tenemos ya propuestas en el exterior”.

Cómo se creó la aplicación

Giolivo Santarelli, representante de MaatWork, explicó cómo se creó y entrenó el modelo Simón, con Inteligencia Artificial y detalló:

“Es un LLM (Large Language Model), es decir, un modelo de lenguaje. Nosotros podemos hablarle en lenguaje natural y puede contestarnos en distintos idiomas, en código o a través de guías. No es un ChatGPT con otro nombre: tomamos un modelo base abierto y empezamos a entrenarlo para desarrollar uno propio”.

Santarelli comentó que estos modelos se miden por parámetros, que son como el tamaño del cerebro. “Empezamos con un modelo de 8 billones de parámetros y, a partir de ahí, fuimos cargando información y entrenándolo. No solamente para que conozca sobre discapacidad, sino también para que pueda hablar como argentino, con un lenguaje rioplatense. Hasta ahora no existe un modelo que sea 100% rioplatense, así que en ese sentido también buscamos ser los primeros”, detalló.

Explicó que el modelo es escalable y optimiza los recursos para llegar a más personas con menos gasto energético: “La idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas con el menor uso de recursos posible y generar conciencia sobre esos aspectos”.

“Otra de las cosas que buscamos con Simón y la inteligencia artificial es democratizar la información. Una persona puede no saber qué tipo de discapacidad o trastorno tiene, puede sentirse diferente o no entender qué le pasa. Tal vez alguien se lo explique de una manera y otra persona de otra. Simón busca explicárselo de una forma más cercana, más real y más amena, para que pueda entender que simplemente su cerebro funciona de una manera distinta”, agregó.

Indicó que se busca brindar un acompañamiento, “no reemplazar a un terapeuta, ni mucho menos, sino ofrecer una herramienta que pueda ayudar a la persona a encontrar un terapeuta y que, a su vez, el profesional también pueda apoyarse en la aplicación y utilizarla como complemento de su trabajo”. Además, resaltó que está entrenado para detectar conductas anómalas que pueden requerir el pedido de ayuda o un llamado al 911.

La herramienta ya se puede explorar en este link: https://simon.maat.work/