El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó el Decreto 1909/2026 que formaliza la creación del Programa Tarifa Neuquina para usuarios residenciales, una política destinada a reducir el costo de la energía eléctrica para las familias neuquinas, que ya había sido anunciada y generó gran interés en la ciudadanía.

La norma establece el marco de funcionamiento de la iniciativa, que contempla una bonificación del 30% sobre el cargo fijo y el cargo variable de la tarifa eléctrica para los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que cumplan las condiciones previstas.

La medida tendrá vigencia a partir de la facturación de los consumos correspondientes a octubre de 2026. También establece que las solicitudes de inscripción realizadas hasta el día 10 de cada mes serán consideradas para la aplicación del beneficio en la facturación de los consumos del mes anterior.

Cómo inscribirse al beneficio

Los usuarios que quieran acceder al descuento del 30% en sus facturas de luz deberán ingresar a la página https://neuquen.gob.ar/tarifaneuquina/ y seleccionar a CALF como distribuidora. Una vez dentro, continúan con las indicaciones pertinentes para registrarse. Deberán tener a mano una factura de electricidad para verificar cada código.

Cabe destacar que hay tiempo para inscribirse hasta este jueves 19 de noviembre, con lo cual los usuarios que no lo hayan hecho deben hoy realizar el trámite para acceder al beneficio.

El último paso para acceder al descuento en la boleta de la luz es completar los datos solicitados en el formulario para dar por concluido el trámite.

Cabe destacar que, si el trámite se realiza después de este jueves 19 de noviembre, la solicitud recién será procesada en el mes de diciembre.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Neuquina

Pueden acceder a la Tarifa Neuquina los usuarios residenciales de energía eléctrica de la provincia de Neuquén que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa y se inscriban en el programa.

Las distribuidoras alcanzadas son el Ente Provincial de Energía Eléctrica (EPEN), la Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), COPELCO de Cutral Co y Plaza Huincul, la Cooperativa Eléctrica de Zapala (CEEZ) y la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier (CSPP).





