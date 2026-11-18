El gobernador Rolando Figueroa firmó el Decreto 1909/2026, que formaliza la creación del Programa Tarifa Neuquina para Usuarios Residenciales. La medida establece una bonificación del 30% sobre los cargos fijos y variables de las facturas de electricidad para los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que cumplan con las condiciones previstas.

La norma establece el funcionamiento del programa y crea un Registro de Beneficiarios, cuya implementación y administración estarán a cargo del EPEN. Por su parte, el Ministerio de Energía será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el seguimiento de la iniciativa.

La medida establece una bonificación del 30% sobre los cargos fijos y variables de las facturas de electricidad.

El decreto dispone que el beneficio tendrá vigencia a partir de la facturación de los consumos correspondientes a octubre de 2026. Además, establece que las solicitudes de inscripción realizadas hasta el día 10 de cada mes serán consideradas para aplicar la bonificación en la factura correspondiente a los consumos del mes anterior, siempre que los usuarios reúnan los requisitos establecidos.

Uno de los puntos centrales de la medida es la incorporación de un esquema de bonificaciones para las cooperativas eléctricas abastecidas por el EPEN. En esta primera instancia, alcanza a COPELCO, que presta servicios en Cutral Co y Plaza Huincul; la Cooperativa Eléctrica de Zapala (CEEZ) y la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier (CSPP). Las bonificaciones se aplicarán sobre los cargos de capacidad de suministro y de energía, netos de impuestos, para facilitar la implementación del programa en esas localidades.

El Gobierno provincial estableció evaluaciones periódicas para analizar el alcance y la continuidad de la Tarifa Neuquina.

Por último, la normativa establece que la Tarifa Neuquina estará sujeta a evaluaciones periódicas para analizar su alcance, impacto y cumplimiento de objetivos, además de las condiciones económicas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar su continuidad. Con esta formalización, el Gobierno provincial busca trasladar a los hogares parte de los beneficios del desarrollo energético de Neuquén y reducir el costo de un servicio esencial.