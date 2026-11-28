Trece mujeres alojadas en la Unidad de Detención N°16 de Neuquén capital crearon tres obras de arte colectivas que esta semana fueron entregadas a distintas instituciones públicas de la provincia. Las esculturas fueron elaboradas con cerámica y elementos de la naturaleza, como parte de un proyecto educativo en contexto de encierro coordinado por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

La iniciativa estuvo a cargo de Dante Núñez Burgos, licenciado y docente del área Estético Expresiva de la modalidad de Educación en Contexto de Privación de la Libertad. Las participantes se organizaron en tres grupos y cada uno desarrolló una propuesta artística con un significado propio.

Las obras se titulan Como el Alpataco, Todas Juntas y Nos gusta mirar las estrellas. Sus destinos fueron el Ministerio Público de la Defensa, la Casa de la Cultura de Centenario y la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Neuquén, respectivamente.

Dónde fueron entregadas las tres obras realizadas en la U16

Las entregas se concretaron durante esta semana en tres dependencias públicas:

Como el Alpataco: fue entregada el martes al Ministerio Público de la Defensa. El acto contó con la presencia de la defensora general, Vanina Merlo.

Todas Juntas: llegó el jueves a la Casa de la Cultura de Centenario, mediante una visita del equipo de la modalidad educativa junto a su director, Hugo Crljenko.

Nos gusta mirar las estrellas: fue dispuesta el viernes por la mañana en un espacio de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

En la última entrega participaron Clara González, directora provincial de Medidas de Protección Integral, Guardia y Atención Primaria; Lucía Mazzitelli, integrante del equipo de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencias; y Rocío Delarriva, directora de Asistencia Técnica de la Subsecretaría.

Qué representan las esculturas creadas por las mujeres privadas de libertad

Las tres piezas fueron construidas con cerámica y materiales orgánicos. La selección de esos elementos no respondió solamente a una decisión estética: cada material y su disposición buscaron expresar experiencias, tensiones sociales, vínculos y expectativas de futuro.

Núñez Burgos explicó que las producciones tienen un trasfondo filosófico y que su interpretación va más allá de la composición artística.

Como el Alpataco: la dualidad entre resistencia y peligro

La primera obra utiliza como referencia al alpataco, un arbusto característico de ambientes áridos, cuyas espinas representan una dualidad: es una planta resistente a condiciones climáticas adversas, pero también puede resultar peligrosa por sus puntas.

La escultura combina esas espinas con máscaras que representan la felicidad, la esperanza y los sueños. Su estructura vertical simboliza la rigidez, mientras que los elementos orgánicos y la cerámica aparecen en tensión con esa disposición.

La pieza está coronada por un collar de espinas que, según el docente, representa a las propias mujeres que participaron de su elaboración.

Todas Juntas: un mensaje colectivo de esperanza

La segunda producción está construida a partir de pequeñas ramas que forman un conjunto de esferas. Cada una representa a las mujeres y el modo en que sus historias individuales se integran en una experiencia colectiva.

La obra plantea una contraposición entre la rigidez del contexto social y las posibilidades que aparecen en los vínculos construidos dentro del grupo.

Según Núñez Burgos, el mensaje central es que estar juntas permite abrir un espacio para soñar y pensar que en algún momento las circunstancias pueden ser diferentes.

Nos gusta mirar las estrellas: la curiosidad de los chicos como protagonista

La tercera obra tuvo una particularidad: fue realizada por el grupo que participa del taller junto a sus hijos e hijas.

La propuesta recupera la curiosidad infantil y el descubrimiento del mundo a través de la contemplación. En la escultura, los niños aparecen representados en un gesto de compañerismo: ayudarse entre ellos para alcanzar una ventana desde la que puedan observar las estrellas.

El docente destacó que la producción pone en valor la complicidad entre los chicos y la posibilidad de compartir experiencias sencillas de descubrimiento.

El arte como herramienta educativa dentro de una unidad de detención

Más allá de las esculturas, el proyecto propone otra manera de transitar una experiencia educativa en un contexto de privación de la libertad.

Núñez Burgos sostuvo que estos espacios permiten desplazar momentáneamente la mirada puesta en la condición de internas para reconocer a las participantes como productoras de una acción artística.

Según explicó, esa transformación tiene consecuencias en la manera en que las mujeres se perciben a sí mismas: pueden desarrollar una obra que consideran valiosa, compartirla con otras personas y proyectar el resultado de su trabajo más allá del lugar donde fue creado.

El docente también destacó las expectativas que generó la iniciativa en los tres grupos y el compromiso que asumieron durante el proceso creativo.

En total, participaron Jesica, Claudia, Mary, Marina, Claudia E., Mariana, Paola, Valeria, Vanesa, Nairovi, Tiziana, Karina y Eugenia.

Educación y construcción de vínculos con la comunidad

La experiencia se enmarca en la modalidad de Educación en Contexto de Privación de la Libertad del Consejo Provincial de Educación, que busca garantizar el acceso a propuestas educativas para personas que atraviesan situaciones de detención.

En este caso, el trabajo artístico también permitió establecer vínculos entre la Unidad de Detención N°16 y organismos de distintos ámbitos de la administración pública.

La circulación de las esculturas fuera del establecimiento penitenciario constituye otro aspecto de la experiencia: las producciones dejaron de ser únicamente el resultado de un taller para incorporarse a espacios institucionales y culturales de la provincia.

Las tres obras ya fueron entregadas a sus respectivos destinos. La experiencia muestra cómo una propuesta educativa puede combinar formación, expresión artística y participación comunitaria, aunque todavía quedan por conocer los resultados de su continuidad y el alcance de futuras iniciativas similares.