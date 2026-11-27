La Junta Electoral Provincial de Neuquén realizará el lunes 30 de noviembre, a partir de las 10, el escrutinio definitivo de las elecciones de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. La actividad tendrá lugar en el Salón Sauco II de la Ciudad Judicial, ubicado en la intersección de las calles Leloir y Entre Ríos, en Neuquén capital.

En esos comicios, los profesionales matriculados eligieron a dos integrantes titulares y dos suplentes para representar al sector en el Consejo de la Magistratura durante el período 2027-2031.

La instancia de revisión contempla una auditoría del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) sobre el 5% de las mesas. Para esta elección, se sorteará una mesa y se realizará un nuevo conteo de sus votos, que luego será comparado con el resultado registrado por el sistema electrónico.

Cómo será la auditoría de los votos electrónicos

El procedimiento previsto por la Junta Electoral Provincial busca contrastar el resultado del recuento manual con los datos registrados por el sistema de BUE. Para eso, se seleccionará una mesa mediante sorteo. Sus votos serán contabilizados nuevamente siguiendo el mismo mecanismo utilizado por la autoridad de mesa durante la jornada electoral.

Posteriormente, el resultado de ese recuento se cotejará con el registro informático. La auditoría forma parte del procedimiento de control previsto para verificar la correspondencia entre los votos emitidos y los resultados procesados por el sistema.

Qué cargos se eligieron para el Consejo de la Magistratura

La elección permitió definir la representación de los abogados y las abogadas matriculados ante el Consejo de la Magistratura de Neuquén, el organismo encargado de intervenir en los procesos de selección y evaluación de magistrados y funcionarios judiciales, de acuerdo con las atribuciones que establece la Constitución provincial.

Los cargos que se cubrirán corresponden a dos representantes titulares y dos suplentes, con mandato para el período comprendido entre 2027 y 2031.

El escrutinio definitivo permitirá avanzar en la confirmación formal de los resultados de la elección y establecer quiénes ocuparán esas representaciones durante los próximos cuatro años.

Cuándo y dónde será el escrutinio definitivo

La Junta Electoral Provincial informó que el recuento se realizará con los siguientes datos:

Día: lunes 30 de noviembre de 2026.

Hora: 10.

Lugar: Salón Sauco II de la Ciudad Judicial.

Dirección: Leloir y Entre Ríos, Neuquén capital.

Elección: representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura.

Mandato: 2027-2031.

La próxima instancia será el escrutinio definitivo, que permitirá confirmar los resultados de la votación y avanzar con la definición de los representantes electos.

Así quedó el escrutinio provisorio del 26 de noviembre de 2026 - Foto: Poder Judicial de Neuquén

El escrutinio provisorio dejó una ventaja para Abogados Pluralistas

El recuento provisorio de los comicios, realizados el jueves 26 de noviembre, ubicó en primer lugar a Abogados y Abogadas Pluralistas, con el 48,45% de los votos. En segundo lugar quedó Abogados Litigantes, con el 36,97%, mientras que Representación del Interior obtuvo el 14,24%.

La elección contó con 2.134 abogados y abogadas habilitados para votar y se desarrolló en siete localidades neuquinas: Neuquén capital, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Villa La Angostura y Rincón de los Sauces.

La distribución de los dos cargos titulares y los dos suplentes se determinará mediante el sistema D'Hondt, una vez concluido el escrutinio definitivo. Por eso, el resultado provisorio todavía no permite establecer de manera formal cómo quedarán asignadas las representaciones.