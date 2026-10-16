Uno por uno, quiénes son los artistas que le darán color a la Fiesta Provincial de los Productores en Añelo

Añelo se prepara para vivir dos jornadas de música, tradición y cultura con la V Fiesta Provincial de los Productores, que se realizará el viernes 16 y el sábado 17 de octubre en el predio municipal, ubicado sobre calle 24. En el corazón de Vaca Muerta, la celebración pondrá en valor la identidad de una comunidad que acompaña el crecimiento energético del país sin perder sus raíces ganaderas, crianceras y productivas.

Añelo tendrá su fiesta dos días antes de la Expo Argentina Oil & Gas, que se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén.

En este contexto, Añelo celebrará el trabajo de sus productores con una propuesta que reunirá espectáculos musicales, destrezas criollas, feria de productores, gastronomía regional, talleres y danzas. La actividad será con entrada libre y gratuita, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la programación.

La primera jornada comenzará el viernes 16 a las 19.40 con la bienvenida de los conductores. De 20 a 20.35 se presentarán los talleres y las danzas, seguidos por Kathy López, de 20.40 a 21.20, y Estirpe, de 21.30 a 22.10. El escenario principal recibirá luego a Las Pastillas del Abuelo, de 22.30 a 23.40, y a Indio Lucio Rojas, de 00.10 a 1.20.

La música continuará durante la madrugada del sábado con Euge Quevedo y LBC, de 1.45 a 2.55; 3 de Tequila, de 3.20 a 4.05; y Abigail y su Conjunto, de 4.20 a 5.05. La programación reunirá distintas expresiones musicales para acompañar una noche que combina artistas reconocidos con propuestas regionales.

El sábado 17, la actividad comenzará a las 19.40 con la bienvenida de los conductores, mientras que los talleres municipales se presentarán de 19.55 a 20.30.

Luego será el turno de Sergio Gonal, de 20.35 a 21.15, y de Campedrinos, de 21.35 a 22.50. Uno de los momentos centrales de la noche llegará con Soledad Pastorutti, cuyo show está previsto de 23.20 a 00.50.

La segunda jornada continuará con Ke Personajes, de 1.20 a 2.50; Tomás Zacarías, de 3.10 a 4; y Los Menas, de 4.15 a 5.05. De esta manera, las dos noches ofrecerán una extensa programación artística que se prolongará hasta la madrugada, con propuestas para distintos públicos y edades.

Además de los espectáculos, la celebración incluirá sorteos de tres vehículos 0 km mediante la compra de un bono, que podrá adquirirse hasta el 17 de octubre. Quienes deseen participar pueden comprar su número a través del siguiente enlace: https://me-l.co/8mud8b6y

El evento se mantiene en pie por el momento. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas vigentes, se recomienda al público estar atento a las redes sociales oficiales de la Fiesta ante posibles cambios en la programación.





