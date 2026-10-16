El intendente Fernando Banderet confirmó este viernes 16 de octubre que la quinta edición de la Fiesta de los Productores se realizará y que los artistas comenzaron a llegar a Añelo, pese al fuerte temporal que afectó a la localidad durante la jornada del jueves. Tras asistir a más de 50 viviendas afectadas por el agua, el municipio trabajó durante la noche para acondicionar el predio y garantizar el desarrollo de los espectáculos.

En diálogo con Pancho Casado, en el programa La Primera Mañana, por AM550, Banderet describió la intensidad de las precipitaciones y las complicaciones que provocaron en distintos sectores de la ciudad. El Consejo Provincial de Educación, en tanto, dispuso la suspensión de las actividades escolares para este viernes 16 de octubre debido a las condiciones registradas.

“Fueron 40 minutos que parecía un diluvio, que no estaba pronosticado en ningún lado. Realmente fue impresionante ver cómo bajaba el agua desde lo alto y nos atravesaba. Toda esa línea de bajada de agua agarra una velocidad impresionante y rompe todo lo que encuentra a su paso”, relató el jefe comunal.

Más de 50 viviendas afectadas y seis familias evacuadas

El intendente indicó que durante el temporal se realizaron más de 50 intervenciones en viviendas afectadas por el ingreso y la acumulación de agua. De ese total, seis familias debieron ser evacuadas, mientras que otros vecinos optaron por permanecer en sus hogares.

Ante la magnitud de la emergencia, equipos municipales trabajaron junto a Bomberos Voluntarios y la Policía para asistir a los damnificados, evitar que el agua siguiera ingresando a las viviendas y restringir la circulación en los sectores más comprometidos.

“Fue un trabajo arduo de todo el equipo municipal y de la gran familia municipal, que se puso a disposición para trabajar con el agua y las lluvias junto a los vecinos, los bomberos voluntarios y la Policía”, señaló Banderet.

El municipio también tuvo que recurrir a camiones desobstructores y equipos de succión para retirar el agua y el barro de las viviendas. Si bien contaba con una unidad propia, el intendente destacó la colaboración inmediata de empresas que aportaron vehículos para reforzar las tareas.

Los trabajos se extendieron hasta entrada la noche y estuvieron centrados tanto en la asistencia a las familias como en la recuperación de la circulación en las calles.

El agua pasó por encima de la Ruta 7 y arrastró materiales

Uno de los sectores más afectados fue la Ruta 7, donde el agua llegó a pasar por encima de la calzada y arrastró piedras, madera, arcilla y otros materiales sueltos. Banderet explicó que las precipitaciones también provocaron daños en trabajos que el municipio ya había preparado para avanzar con la pavimentación de dos cuadras. “Todo el sedimento del agua lo movilizó y se lo llevó. Habrá que volver a hacer las carpetas”, indicó.

Frente a ese panorama, las áreas de Servicios Públicos y Obras comenzaron a organizar las tareas para acondicionar las calles, rellenar los sectores dañados y recuperar las condiciones necesarias para mantener el tránsito.

El intendente también contó que fue necesario cerrar las compuertas del canal de riego para evitar que la infraestructura resultara dañada por el caudal de agua que descendía desde las zonas más elevadas.

“Hace más de 10 años que no nos cae una tormenta de este estilo. No llueve de esta magnitud desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Los barrios vulnerables, entre los más afectados

El jefe comunal señaló que algunas de las situaciones más complejas se registraron en sectores ubicados al pie de la barda, donde hay viviendas construidas en terrenos que no cuentan con condiciones para ser habilitados.

Según explicó, se trata de familias que se instalaron en esos lugares hace aproximadamente 30 años y cuya situación dominial no pudo regularizarse debido a las características de los terrenos.

Esas zonas fueron de las primeras en recibir el impacto de la bajada de agua. Mientras tanto, en distintos puntos de Añelo las calles se convirtieron en verdaderos cursos de agua, lo que dificultó la circulación y las tareas de asistencia. Banderet destacó que las calles pavimentadas permitieron mantener algunas vías de circulación y facilitaron el desplazamiento de los equipos de emergencia.

La Fiesta de los Productores se realiza pese al temporal

En medio de las tareas de recuperación, el municipio retomó los preparativos de la quinta edición de la Fiesta de los Productores, que tendrá lugar este viernes 16 y sábado 17 de octubre en el predio municipal, al que se accede por calle 24.

El intendente explicó que durante buena parte del jueves se suspendieron las tareas de armado del escenario y del predio para concentrar los recursos municipales en la emergencia. Una vez que disminuyó la intensidad del trabajo sobre las viviendas y las calles, los equipos regresaron al lugar para completar los preparativos.

“Es una fiesta que ya está todo comprometido, está todo pagado. Suspenderla es derrochar el gasto que se hizo. Es imposible después volver a contar en una misma fecha con todos los artistas y con todos los eventos”, sostuvo.

Banderet confirmó que algunos músicos ya habían llegado durante la noche del jueves, mientras que otros arribaban durante la mañana del viernes para realizar las pruebas de sonido. Entre los artistas anunciados para la primera jornada se encuentran Las Pastillas del Abuelo, el Indio Lucio Rojas y Euge Quevedo junto a LBC.

Cómo estará el predio

El intendente aseguró que el espacio cuenta con sectores parquizados que permiten una rápida absorción del agua, aunque reconoció que quedaron pequeñas acumulaciones en algunas áreas.

“Las Pastillas del Abuelo ya llegaron anoche y el Indio Lucio Rojas llega esta mañana. Está todo preparado para que los artistas puedan hacer las pruebas de sonido. A partir de las 16 vamos a abrir el predio municipal y desde las 20 comenzarán los espectáculos”, contó el intendente.

Durante la noche, los equipos municipales trabajaron en la extracción de agua y barro, especialmente en el sector asfaltado destinado a los carros gastronómicos, artesanos y emprendedores. También realizaron tareas de relleno y acondicionamiento.

Para este viernes por la mañana estaba previsto que continuaran los trabajos de perfilado y puesta a punto antes de habilitar el ingreso del público.

Además, Banderet informó que más de 150 efectivos policiales estarán afectados al operativo de seguridad, con tareas de control en los accesos y presencia dentro del predio.

La apertura del campo está prevista para las 16, mientras que los espectáculos comenzarán a las 20.

La grilla de artistas para este viernes 16:

19:40 a 20: bienvenida de los conductores.

20 a 20:35: danzas clásicas, South Crew Coreografía, Nuevas Raíces y Folklore Municipal Infantil.

20:40 a 21:20: Kathy López.

21:30 a 22:10: Estirpe.

22:30 a 23:40: Las Pastillas del Abuelo.

00:10 a 1:20: Indio Lucio Rojas.

1:45 a 2:55: Euge Quevedo y LBC.

3:20 a 4:05: 3 de Tequila.

4:20 a 5:05: Abigail y su Conjunto.

Los artistas del sábado 17:

La segunda jornada tendrá propuestas musicales, humor y presentaciones de los talleres municipales.

19:40 a 19:55: bienvenida de los conductores.

19:55 a 20:30: talleres municipales de Adultos Mayores y Discapacidad, Taller Folklórico Mi Tierra, Taller Municipal de Canto, Ritmo Urbano Kids, Taller Municipal de Bachata, Folklore y Malambo Añelo y Folklore Municipal Adultos.

20:35 a 21:15: Sergio Gonal.

21:35 a 22:50: Campedrinos.

23:20 a 00:50: Soledad.

1:20 a 2:50: Ke Personajes.

3:10 a 4: Tomás Zacarías.

4:15 a 5:05: Los Menas.

Cómo llegar a la Fiesta de los Productores

La organización dispuso distintos accesos para facilitar el ingreso al predio municipal.

En vehículo: por calle 6, avenida Intendente Tanuz y calle 20.

A pie: por calle 24, desde el puente.

Mientras continúa el operativo para reparar los daños que dejó el temporal, Añelo se prepara para recibir al público en una nueva edición de su fiesta. El municipio buscará sostener las actividades previstas y, al mismo tiempo, avanzar con la recuperación de las calles y la asistencia a las familias afectadas por las lluvias.