Yuyito González rompió el silencio tras los rumores de romance con Milei

Amalia "Yuyito" González, reconocida exvedette y conductora, fue invitada por el presidente Javier Milei a disfrutar de la ópera "Carmen" en el prestigioso Teatro Colón. En una entrevista con TN Show, Yuyito compartió detalles sobre su conexión espiritual con Milei, resaltando que la fe es un aspecto crucial en su relación con él.

En la conversación con TN Show, González expresó la importancia de la espiritualidad en su vida y cómo esto la conecta con el líder de La Libertad Avanza. "Es fundamental", afirmó. "Para mí, es esencial que las personas que me rodean compartan una dependencia constante de Dios, y Javier es una persona que permanentemente está dependiendo de Dios".

Yuyito elogió la transparencia de Milei al hablar de su fe. "Él no tiene vergüenza de decirlo. Ni se limita. Entonces es una cosa muy importante para mí en una persona", comentó. Esta apertura sobre sus creencias fue un punto de conexión significativo entre ambos.

En medio de la atención mediática generada por su cercanía con el Presidente, González explicó cómo se preparó para la velada en el Teatro Colón. "Fui preparada para estar en la mira. Me lo tomo muy tranquila, pongo mis límites. No me sumo a la ola de estrés de los llamados", aseguró. Su actitud serena y centrada le permitió disfrutar plenamente de la noche.

La exvedette describió la experiencia en el Colón como una velada elegante y placentera. "La pasé muy bien, fue todo muy elegante y disfruté mucho de la compañía", indicó Yuyito sobre la noche que compartió con Milei.