Los días 16 y 17 de mayo, de 12 a 22 horas, el Predio Roberto De Vicenzo en Berazategui se convertirá en el epicentro del Kilómetro del Alfajor Argentino, la ruta federal que rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos y queridos del país: el alfajor.

Durante estas dos jornadas, las familias podrán disfrutar de una experiencia integral que combina tradición, sabor y entretenimiento. La propuesta reunirá a productores de alfajores provenientes de distintos puntos de Argentina, en una celebración que busca fortalecer la identidad nacional y apoyar a los emprendedores locales.

El Kilómetro del Alfajor Argentino: la fiesta federal más dulce

Uno de los momentos más destacados será la competencia nacional de alfajores, donde un jurado conformado por chefs, pasteleros y especialistas evaluará a los participantes para elegir a los mejores exponentes del rubro. Esta competencia promete ser un punto de encuentro para los amantes del dulce y la gastronomía.

Variada agenda de actividades para todas las edades

Shows en vivo con artistas locales

Masterclasses y disertaciones sobre el mundo del alfajor

El Laboratorio del Alfajor , una experiencia sensorial para descubrir y experimentar con diferentes masas, rellenos y coberturas

, una experiencia sensorial para descubrir y experimentar con diferentes masas, rellenos y coberturas El espacio “Armá tu Alfajor”, especialmente diseñado para los niños

Degustaciones y experiencias interactivas que prometen sorprender a los visitantes

Una de las novedades más esperadas es la competencia Influencer 2026, donde reconocidos creadores de contenido, caracterizados por su irreverencia e ironía, probarán los alfajores participantes y compartirán sus preferencias en un desafío cargado de humor y sabor.

El Kilómetro del Alfajor Argentino continúa su recorrido federal con el objetivo de unir culturas y promover el desarrollo de productores y marcas de todo el país, consolidándose como una verdadera fiesta nacional que fomenta el encuentro y la pasión por el alfajor.

La entrada al evento será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta celebración que combina sabor, cultura y entretenimiento en un ambiente familiar.