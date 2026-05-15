Desde el 4 hasta el 28 de junio de 2026, Buenos Aires será sede de "Tutankamón, La Experiencia", una muestra que invita a sumergirse en uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes de la historia: la tumba del faraón niño.

Esta exhibición, ubicada en El Cubo del Complejo Al Río en Vicente López (Av. Libertador 101), ofrece a los visitantes la posibilidad de explorar un universo que combina historia, misterio y emoción, acercando a grandes y chicos al legado del Antiguo Egipto.

Con más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, la muestra expone elementos clave sobre la vida y el reinado de Tutankamón, así como los enigmas que rodean su inesperada muerte.

Fascinación por el atractivo principal de la tumba y tesoros descubiertos por Howard Carter

Uno de los atractivos principales es la recreación fiel de la tumba y los tesoros descubiertos por Howard Carter en 1922, un descubrimiento que revolucionó la arqueología mundial. Esta experiencia se complementa con contenido audiovisual que transporta a los visitantes a la atmósfera de la época, enriqueciendo la visita con un enfoque sensorial y visual.

La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, reconocida internacionalmente, quien aporta un rigor académico que garantiza la calidad y profundidad del recorrido.

Durante el recorrido por las 11 salas temáticas distribuidas en más de 1500 m², los asistentes podrán conocer aspectos cotidianos de la vida en el Antiguo Egipto, sus creencias, rituales funerarios y su visión del más allá.

Además, la exhibición cuenta con un espacio dedicado a la gastronomía temática, una tienda de merchandising y áreas de actividades para toda la familia, ampliando la experiencia más allá de la historia y la arqueología.

Las entradas ya están disponibles a través de www.tuentrada.com y la propuesta se perfila como uno de los eventos culturales más destacados de 2026 en la región.