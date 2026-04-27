La fiesta del automovilismo en Buenos Aires tuvo un momento de tensión que cortó la respiración. En medio de una exhibición multitudinaria en Palermo, Franco Colapinto llevó al límite su monoplaza y un principio de incendio encendió las alarmas ante más de medio millón de personas.

El piloto argentino, actual integrante de la escudería Alpine, fue uno de los grandes protagonistas de una jornada histórica que marcó el regreso de un Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década. A bordo de un Lotus E20, modelo 2012 adaptado para este tipo de shows, Colapinto desplegó toda su jerarquía con maniobras exigentes y espectaculares.

Aceleraciones a fondo, trompos y las clásicas “donuts” fueron parte de un show que priorizó el espectáculo y llevó al auto a un nivel de exigencia extremo. El desgaste empezó a hacerse visible en los neumáticos, completamente degradados tras rodar sobre el asfalto urbano, muy distinto al de un circuito profesional.

El momento más delicado llegó sobre el final. En la zona trasera del monoplaza, el calor acumulado provocó un principio de incendio que, si bien fue controlado rápidamente, generó preocupación entre los presentes. Las imágenes del auto afectado no tardaron en viralizarse y reflejaron la intensidad de la jornada.

“Se quemó, amigo… me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, reconoció entre risas el propio Colapinto, dejando en claro el nivel de exigencia al que sometió al vehículo.

El equipo técnico actuó de inmediato con matafuegos y logró controlar la situación sin consecuencias mayores, en una rápida intervención que llevó tranquilidad tanto al piloto como al público.

Más allá del susto, el evento cumplió su objetivo: acercar la Fórmula 1 a la gente. Con una convocatoria masiva que superó las 600 mil personas, el show también tuvo un guiño a la historia, con la presencia de una réplica de la mítica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio, en un homenaje que conectó generaciones.

Entre la adrenalina, el espectáculo y un susto que no pasó a mayores, Colapinto fue el gran protagonista de una jornada que quedará marcada en el recuerdo del automovilismo argentino.