El aroma característico de las mollejas dorándose en manteca junto al frescor de la cebolla de verdeo es una invitación irresistible para los amantes de la gastronomía argentina. Las mollejas al verdeo con crema se han consolidado como uno de esos platos que, tanto en bodegones porteños como en encuentros familiares, ofrecen una experiencia culinaria intensa y reconfortante.

Este plato ocupa un lugar privilegiado en la tradición local, especialmente en ocasiones especiales. Es común encontrarlo como entrada caliente en los asados, acompañando las picadas dominicales, o como protagonista en cenas donde se busca sorprender con una receta distinta. La combinación de la textura suave y cremosa de la salsa con la molleja crocante realza el sabor y la calidad de este corte tradicional.

La preparación comienza con mollejas de vaca que deben estar bien limpias y blanqueadas. Luego, se doran en una mezcla de manteca y aceite hasta alcanzar una superficie crocante. A continuación, se incorpora la cebolla de verdeo picada y, tras una breve cocción, se añade la crema de leche para integrar todos los sabores. El control del punto de cocción es fundamental para mantener la ternura característica de la molleja.

El resultado es un plato que sintetiza la riqueza de la cocina argentina, con técnicas simples que realzan ingredientes locales y tradicionales. La suavidad y cremosidad de la salsa junto al sabor profundo de la molleja hacen de esta receta un verdadero lujo criollo.

Los tips que hay que contemplar para hacer la receta

El tiempo total para preparar esta receta es de aproximadamente 35 minutos, y rinde para unas 4 porciones. Es importante señalar que estos son valores aproximados, ya que los detalles nutricionales pueden variar según los ingredientes y cantidades empleadas.

Cómo preparar mollejas al verdeo con crema: receta y secretos

Para conservarlas, se recomienda guardar las mollejas en un recipiente hermético en la heladera, donde se mantienen hasta 2 días. No es aconsejable congelarlas, ya que la crema puede cortarse al descongelar, afectando la textura y sabor del plato.