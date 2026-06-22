En París, la Biblioteca Nacional de Francia anunció el descubrimiento de un manuscrito autógrafo inédito de Wolfgang Amadeus Mozart. Este cuaderno contiene siete piezas musicales para flauta y arpa que nunca antes fueron interpretadas, sumando alrededor de 20 minutos de música inédita.

El documento de 44 páginas fue encontrado por el conservador François-Pierre Goy durante una revisión de manuscritos anónimos. La autenticidad del hallazgo fue confirmada tras un exhaustivo peritaje realizado por expertos de la Fundación Mozarteum de Salzburgo.

Un documento único y conservado de Mozart será interpretado en la Fiesta de la Música

Estas composiciones inéditas serán presentadas por primera vez en público durante la Fiesta de la Música en Francia. La Orquesta Filarmónica de Radio France interpretará las obras, con la participación de la flautista Mathilde Caldérini y el arpista Nicolas Tulliez.

Más allá de las piezas musicales, el manuscrito ofrece valiosa información sobre la última estancia de Mozart en París en 1778, así como sobre su faceta como docente. El cuaderno reúne ejercicios y lecciones de composición que el compositor impartió entre mayo y julio de ese año a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, una reconocida arpista de la época.

Descubren en París un manuscrito inédito de Mozart con siete obras nunca antes interpretadas

Las páginas revelan el método pedagógico de Mozart, combinando la escritura del maestro con la de su alumna en distintos fragmentos. Para confirmar la autenticidad, se realizaron análisis detallados de la caligrafía, la comparación con otros autógrafos y el estudio del papel utilizado.

Este descubrimiento representa un nuevo testimonio sobre un periodo poco documentado en la vida de Mozart y amplía el repertorio conocido del compositor. Las obras, escritas hace casi dos siglos y medio, serán escuchadas por primera vez desde su creación, aportando una perspectiva fresca sobre su legado musical.