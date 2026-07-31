El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) será sede por primera vez en Sudamérica de la exposición "Viva Frida", una de las muestras más importantes dedicadas a la vida y obra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo. La exhibición estará abierta al público desde el 19 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.

La inauguración oficial se realizará el 17 de septiembre a las 19 horas. Esta iniciativa es organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) junto con el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección del proyecto de Elina Costantini, la curaduría de Circe Henestrosa y la colaboración de la especialista Gannit Ankori.

Qué es y qué ofrece "Viva Frida"

"Viva Frida" ofrece un recorrido que combina objetos personales de Kahlo, como prendas tradicionales tehuanas, joyas, corsés ortopédicos y cosméticos, con pinturas, fotografías, cartas y documentos que permiten entender cómo la artista construyó su identidad pública. Muchas de estas piezas estuvieron resguardadas durante décadas en la Casa Azul de Ciudad de México y fueron redescubiertas en 2004.

Además, se exhibirán obras pertenecientes a la colección Malba–Costantini, entre las que destacan el Autorretrato con chango y loro (1942), Diego y yo (1949), que fue el último autorretrato realizado por Kahlo antes de su muerte, y la litografía Sin título (El aborto) (1932).

La muestra también incorpora un conjunto documental proveniente de la crítica de arte Raquel Tibol, que incluye fotografías, correspondencia y otros materiales vinculados con la pintora, enriqueciendo la comprensión de su obra y personalidad.

Los organizadores destacan que la exposición propone una mirada centrada en la vestimenta y la autorrepresentación como elementos fundamentales en la producción artística de Kahlo. Según ellos, la artista utilizó la indumentaria no solo como una afirmación de identidad sino también como una expresión política y un mecanismo para enfrentar las secuelas físicas del accidente sufrido en 1925.

La exposición Viva Frida llega por primera vez a Sudamérica en el Malba en 2026

Nacida en 1907, Frida Kahlo se consolidó como una figura clave del arte del siglo XX. Su trabajo, marcado por el autorretrato y una profunda exploración de la identidad, alcanzó reconocimiento internacional con exposiciones en Nueva York y París a finales de la década de 1930, y hoy forma parte esencial de la historia del arte moderno.

La llegada de "Viva Frida" a Buenos Aires coincide con el 25° aniversario del Malba y representa la primera presentación de esta exposición en Sudamérica, con el propósito de ofrecer una nueva perspectiva sobre la artista a través del vínculo entre arte, patrimonio, identidad y cultura material.