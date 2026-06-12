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El postre de la infancia

Arroz con leche: el secreto para lograr una versión cremosa, fácil y rápida

Un postre clásico que se renueva, para redescubrir el sabor de las cosas simples.

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Por Carmen Sanmartin
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 00:59
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Receta fácil y rápida para disfrutar un clásico argentino.

El arroz con leche ocupa un lugar destacado en la gastronomía argentina, presente en almuerzos familiares, meriendas y ocasiones especiales, evoca recuerdos de infancia.
Este postre se caracteriza por su sabor suave y su textura cremosa, que resulta de la cocción lenta del arroz con la leche.
Para su preparación se utilizan ingredientes simples y accesibles y se adapta a las variantes regionales que pueden incluir canela, cáscara de naranjas o limón y dulce de leche.
La receta clásica se prepara con arroz de grano corto, leche entera, azúcar, cáscara de limón y canela. Se recomienda usar arroz NO pre cocido, ya que libera mayor cantidad de almidón, dándole una textura más cremosa.

Ingredientes
180 grs de arroz grano corto ( 1 taza aproximadamente)
1 litro de leche entera
200 grs de azúcar (1 taza)
1 rama de canela
1 cáscara de limón (solo la parte amarilla)
1 pizca de sal
1 cdita de esencia de vainilla
Canela en polvo para espolvorear
Dulce de leche para acompañar

El postre de la infancia: arroz con leche cremoso, fácil y listo en media hora.

Enjuagar el arroz en agua fría hasta que el agua salga clara.
Colocar la leche, la rama de canela, la cáscara de limón y una pizca de sal, en una cacerola grande.
Llevar la mezcla a hervor suave  e incorporar el arroz lavado a la cacerola.
Cocinar a fuego bajo revolver cada tanto con cuchara de madera durante 20/25 minutos, evitando el hervor fuerte.
Agregar el azúcar y la esencia de vainilla, cuando  el arroz esté tierno y la mezcla espesa.
Mezclar bien y cocinar 5 minutos más a fuego mínimo siempre revolviendo.
Retirar la rama de canela y la cáscara de limón de la preparación.
Servir tibio o frío, espolvorear con canela y los más golosos pueden acompañarlo con una cucharada de dulce de leche.
Se puede conservar en heladera hasta tres días en recipiente hermético. También se puede freezar por 1 mes, aunque puede perder algo de su textura cremosa al descongelarlo.
“Arroz con leche me quiero casar”...

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