Arroz con leche: el secreto para lograr una versión cremosa, fácil y rápida

El arroz con leche ocupa un lugar destacado en la gastronomía argentina, presente en almuerzos familiares, meriendas y ocasiones especiales, evoca recuerdos de infancia.
Este postre se caracteriza por su sabor suave y su textura cremosa, que resulta de la cocción lenta del arroz con la leche.
Para su preparación se utilizan ingredientes simples y accesibles y se adapta a las variantes regionales que pueden incluir canela, cáscara de naranjas o limón y dulce de leche.
La receta clásica se prepara con arroz de grano corto, leche entera, azúcar, cáscara de limón y canela. Se recomienda usar arroz NO pre cocido, ya que libera mayor cantidad de almidón, dándole una textura más cremosa.
Ingredientes
180 grs de arroz grano corto ( 1 taza aproximadamente)
1 litro de leche entera
200 grs de azúcar (1 taza)
1 rama de canela
1 cáscara de limón (solo la parte amarilla)
1 pizca de sal
1 cdita de esencia de vainilla
Canela en polvo para espolvorear
Dulce de leche para acompañar
Enjuagar el arroz en agua fría hasta que el agua salga clara.
Colocar la leche, la rama de canela, la cáscara de limón y una pizca de sal, en una cacerola grande.
Llevar la mezcla a hervor suave e incorporar el arroz lavado a la cacerola.
Cocinar a fuego bajo revolver cada tanto con cuchara de madera durante 20/25 minutos, evitando el hervor fuerte.
Agregar el azúcar y la esencia de vainilla, cuando el arroz esté tierno y la mezcla espesa.
Mezclar bien y cocinar 5 minutos más a fuego mínimo siempre revolviendo.
Retirar la rama de canela y la cáscara de limón de la preparación.
Servir tibio o frío, espolvorear con canela y los más golosos pueden acompañarlo con una cucharada de dulce de leche.
Se puede conservar en heladera hasta tres días en recipiente hermético. También se puede freezar por 1 mes, aunque puede perder algo de su textura cremosa al descongelarlo.
“Arroz con leche me quiero casar”...