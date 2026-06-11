¿Cómo hacer hamburguesas caseras? Te acercamos una receta rápida y fácil para que disfruten chicos y grandes

Hoy en día, la hamburguesa es un plato impuesto en todo el mundo y tiene muchísimas variantes. Desde las clásicas con queso y pepinillos hasta las gourmet con ingredientes exóticos.

Lo cierto es que hacerlas en casa, nos permite resolver de forma sencilla y rápida, una comida deliciosa en muy poco tiempo.

Su popularidad en todo el planeta, ha hecho que hoy tenga su Día Mundial de la Hamburguesa que se celebró el 28 de mayo.

Lo bueno de hacerlas en casa es que se pueden elegir los ingredientes y crear una versión más saludable y personalizada. Se puede comprar carne de mejor calidad y agregar condimentos a gusto para lograr el sabor perfecto.

La preparación de las hamburguesas comienza con la elección de una buena carne picada (molida). La de vaca es la más común, pero también puede ser de cerdo o de pollo, incluso una mezcla de varias carnes para un sabor diferente. Hay quienes le agregan a la carne de vaca un chorizo desmenuzado lo que da como resultado, un sabor muy particular.

Los condimentos básicos son sal y pimienta, de ahí en más, todo lo que se agregue, va en el gusto del cocinero.

Ingredientes

500 grs. de carne molida (vaca, cerdo, pollo o una mezcla)

1 huevo

½ taza de pan rallado

1 cdita de sal

½ cdita de pimienta negra

½ cdita de ajo en polvo (puede ser un diente de ajo bien picado)

½ cdita de cebolla en polvo (puede ser una cebolla pequeña rallada)

2 cdas de salsa inglesa (opcional)

Pan para hamburguesas

Queso (opcional)

Lechuga, tomate, cebolla y otros aderezos a gusto

En un bowl grande mezclar la carne molida con el huevo, el pan rallado, la pimienta, el ajo, la cebolla y la salsa inglesa si se desea.

Amasar la mezcla con las manos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

Dividir la mezcla en porciones iguales y darles forma a las hamburguesas, con las manos o con un molde. Se pueden hacer del tamaño y grosor que se prefiera.

Se pueden cocinar en una plancha, al horno o a la parrilla a fuego medio-alto, durante unos 5 a 7 minutos cada lado, hasta que estén bien cocidas y alcancen una temperatura interna de 70 grados.

Si se desea agregar queso, colocarlo sobre la hamburguesa en el último minuto de cocción para que se derrita.

Tostar los panes para hamburguesa en el horno o en la plancha apenas unos minutos y armarlas colocándolas sobre los panes, agregando los aderezos y acompañamientos que prefieran.

Pueden ser papas fritas, aros de cebolla fritos o ensaladas a elección.