Con la llegada del césped líquido desde Estados Unidos, los propietarios y encargados de jardines, encuentran una alternativa novedosa para lograr superficies verdes, incluso en lugares difíciles, que permite conseguir una cobertura pareja más rápido que con el método tradicional.

Esta tendencia se ha impuesto en Europa y llama la atención en países con estrictas normas medioambientales. Su resultado se ve en cuestión de días, manteniendo un aspecto y vitalidad propios de un jardín vivo.

El césped líquido combina semillas, fertilizantes y fijadores en un solo compuesto y se aplica con una manguera directamente sobre el suelo. Esto facilita la siembra, incluso en lugares difíciles, ideal para personas sin mucha experiencia, que pueden conseguir una cobertura homogénea y de manera rápida.

A diferencia de otras opciones, como el césped artificial o la grava, el césped líquido mantiene la naturaleza viva y los beneficios ecológicos del césped natural. Su uso simplifica el proceso de siembra, ya que la mayoría de las marcas incluyen mezclas de semillas adecuadas, lo que elimina la necesidad de selección previa.

En Europa, su uso ha permitido rehabilitar jardines privados, recuperar áreas públicas y estabilizar terrenos afectados por la erosión.

Su aplicación requiere la preparación del terreno, se deben retirar piedras y malezas, rastrillar la superficie y si es posible enriquecerla con compost.

El compuesto de césped líquido tiene generalmente un color verde intenso, se mezcla siguiendo las instrucciones, se coloca dentro de la mochila aplicadora y se conecta a la manguera de riego.

Una vez sembrado es esencial mantener el suelo húmedo, pero sin exceso de agua. A medida que el césped va brotando, se debe reducir la frecuencia del riego.

El césped líquido representa una solución sencilla y eficaz, para quienes desean un espacio verde sin complicaciones. Su facilidad de uso permite que personas sin conocimientos técnicos, puedan lograr una distribución correcta y una germinación veloz en sus jardines.

Al ser un sistema de rociado, la proporción se mide por la cobertura visual del producto sobre la tierra húmeda. Se debe aplicar de manera uniforme para lograr una cobertura total del suelo.

El precio varía según la marca y el tamaño del kit, situándose entre $15.000 y $50.000, en algunos casos, un poco más.

