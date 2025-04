Colores de otoño: dale vida a tu jardín con crisantemos

Con la llegada del otoño el jardín se convierte en un manto donde los colores cálidos comienzan a tomar protagonismo. Entre las opciones más

atractivas, los crisantemos se destacan por su esplendor.

Esta planta que florece justo cuando la temperatura empieza a bajar, regala una explosión de colores que puede transformar cualquier rincón,

por pequeño que sea, en un canto a la vida.

Conocidos también como “margaritas de otoño”, los crisantemos son ideales para los climas frescos, lo que los convierte en una opción perfecta para ésta época del año. Aunque son originarios de Asia, hoy en día se los encuentra en jardines de todo el mundo.

Sus flores vienen en una amplia gama de colores, desde los más suaves como blanco y amarillo hasta los más intensos como rojo y anaranjado. La

forma de sus flores varía, pudiendo ser más grandes o pequeñas , lo que nos permite elegir el tamaño que más nos guste para darle ese toque

único a nuestro jardín.

Lo bueno de los crisantemos es que son bastante fáciles de cuidar, ideal para quienes no tienen mucha experiencia en jardinería o para quienes

disponen de poco tiempo para dedicarles. Necesitan un lugar con buena luz pero no soportan el calor excesivo, un rincón soleado pero no muy caluroso es el lugar propicio.

Es importante regarlos regularmente pero sin encharcar la tierra porque no toleran el exceso de agua. Se recomienda podarlos luego de la floración para que sigan creciendo fuertes y saludables. Con un poco de atención, los crisantemos pueden volver a florecer cada año llenando tu jardín de color y alegría.

Otras variedades de plantas para disfrutar en otoño son las hortensias, lavanda, azalea, lantana, caléndula, violeta de los Alpes, pensamientos y

dalias. Sólo me resta desearte éxito y decirte ¡feliz otoño!